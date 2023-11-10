Аналитики профильного американского ресурса предполагают что истребители Су-57, вооружённые новыми ракетами, представляют угрозу для военных баз США в Тихом океане

Истребитель Су-57 и крылатая ракета X-101. Изображение: militarywatchmagazine.com

7 декабря 1941 года японская морская авиация разгромила американский флот в бухте Пёрл-Харбор (Гавайи). Данная дата до сих пор является одной из самых трагичных во всей военной истории Соединённых Штатов. Именно после налёта японской авиации на американский флот официальный Вашингтон был вынужден вступит во Вторую мировую войну.

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Казалось бы, что такого никогда не повторится. Конечно, пока не повторилось. И хорошо, что не повторилось. Тем не менее заклятые и очень неуважаемые заокеанские недруги России стали проявлять определённое беспокойство. Поводом для этого беспокойства послужил российский малозаметный истребитель пятого поколения Су-57. Точнее даже не сам самолёт, а его вооружение.

Некоторое время назад в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в составе вооружения российского самолёта появилась новая крылатая ракета большой дальности. И теперь Су-57 может выполнять даже стратегические ударные задачи. Разумеется, что данный факт не укрылся от внимания всяких заокеанских экспертов и аналитиков. Довольно любопытная публикация на эту тему появилась на страницах профильного американского издания Military Watch (MW). Американские эксперты на полном серьёзе заявили, что Су-57 стал первым истребителем, поставившим под удар базы США на Гуаме и на Гавайях.

Истребитель Су-57. Фото: Министерство обороны России

Как говорится в материале, единственная эскадрилья истребителей Су-57 ВКС России в октябре 2023 года получила на вооружение новый класс ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности крылатых ракет X-101/X-102, стоящих на вооружении стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Как говорят эксперты из США, дальность пуска уже имеющихся изделий составляет 3500 километров. Это не совсем верно, поскольку, согласно открытым данным, названные ракеты имеют дальность пуска около 5500 километров. Видимо, американские аналитики решили заняться самоуспокоением.

Что касается новой ракеты для Су-57, то эксперты из Military Watch считают, что эта разработка позволит российскому самолёту потенциально выполнять ударные задачи, которые раньше были под силу только самолётам стратегической авиации. Как отмечается, новая ракета имеет компактные размеры по сравнению с исходной X-101, что позволяет применять её с самолётов тактической авиации. Американцы отмечают, что хотя по некоторым оценкам дальность полёта Х-101/102 составляет 5500 километров, международными аналитиками для этой ракеты принята дальность пуска в 3500 километров. То, о чём говорилось выше.

Отмечено, что боевой радиус истребителя Су-57 вдвое превышает боевой радиус американских самолётов F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Как отмечают аналитики MW, предполагается, что боевой радиус российской машины будет значительно увеличен после интеграции двигателя "Сатурн-30". После этого российский истребитель Cу-57 сможет поражать цели, которые ранее были недоступны самолётам тактической авиации.

Су-57 в полёте. Фото: ©ТАСС

Американцы почему-то предполагают, что первое боевое подразделение на Су-57 будет дислоцироваться в Тихоокеанском регионе. И ключевыми потенциальными целями для этого подразделения станут базы США на Гуаме и на Гавайях. Данные объекты имеют огромное значения для США в качестве инструмента проецирования силы в Юго-Восточной Азии.

Отмечено, что растущая уязвимость объектов на Гуаме и их ключевое значение для способности США вести войну в регионе побудили Пентагон инвестировать средства в строительство двух десятков объектов ПВО на острове. Хотя главной опасностью для американских баз считаются баллистические ракеты, новая крылатая ракета большой дальности позволит России держать под прицелом военные объекты США.

Базы России на Дальнем Востоке позволяют разместить там истребители Су-57. И эти самолёты в случае необходимости смогут применяться по Гуаму без дозаправки в воздухе. В то же время аналогичные истребители, размещённые на базах ближе к мысу Дежнёва, теоретически смогут нанести удар по американским базам на Гавайях.

Появление стратегической крылатой ракеты в составе комплекта вооружения истребителя Су-57 имеет особо важные последствия в связи с тем, насколько широко будет развёрнут данный тип самолёта. Как предполагают американские эксперты, ВКС России в перспективе могут получить до 250 таких машин. Предполагается, что за 2023 год будет выпущено более 12 самолётов данного типа, а к 2027 году количество ежегодно выпускаемых экземпляров будет превышать 20 единиц.

Данные самолёты должны стать основой истребительного парка. В результате истребительные подразделения могут быть переориентированы на выполнение стратегических задач на ближних межконтинентальных дистанциях. Действуя над акваторией Тихого океана в непосредственной близости от Аляски, российские истребители Су-57 при условии дозаправки в воздухе смогут держать под прицелом объекты в континентальной части США, в том числе и жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии.

Отмечено, что сочетание низкой требовательности Су-57 к аэродромной сети, низких требований к техническому обслуживанию самолёта и стратегической крылатой ракеты является беспрецедентным. Всё это позволит поддерживать Су-57 в высокой степени готовности.

Малая заметность российского самолёта – это ещё один фактор, который ограничивает объекты США в возможности предупреждения о потенциальной ракетной атаке.

Как отмечают американские аналитики, оригинальная ракета X-101 прошла всесторонние боевые испытания как в Сирии, так и на Украине. А собственные боевые возможности Су-57 по нанесению дальних ударов по объектам противника были неоднократно подтверждены в ходе применения в обеих странах. Появление новой ракеты в составе комплекта вооружения Су-57 увеличивает дальность эффективной атаки в десять раз (в сравнении с уже имеющейся ракетой X-59МК2). Фактически российский истребитель в настоящий момент имеет самую большую дальность поражения среди всех тактических боевых самолётов в мире. Потенциально подразделения Су-57 смогут заменить часть бомбардировочных сил ВКС России.

Отмечено, что проблема, создаваемая новыми стратегическими ударными возможностями этого класса, может значительно возрасти, если новые миниатюрные крылатые ракеты будут предложены на экспорт зарубежным заказчикам самолетов.

P.S. Точка зрения экспертов из стана заклятых недругов имеет право на существование. Видно, как они переживают за свои базы на Гавайях. За тот же Пёрл-Харбор. С другой стороны, никто на американцев нападать не собирается. Российская военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Конечно, если американцы сами не полезут.

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В то же время американские эксперты сильно не правы. Зачем посылать один Су-57, вооружённый одной-двумя крылатыми ракетами, когда специально для этих целей существуют стратегические ракетоносцы? Разумеется, только в случае экстренной необходимости.