Американцы почему-то уверены, что новая термоядерная бомба, которой пока нет, способна им помочь...

F-35A сбрасывает B61-12. Фото: ©theaviationist

Некоторое время назад стало известно, что официальный Вашингтон решил разработать новую термоядерную бомбу, обозначенную как B61-13. По факту речь идёт о модернизации стандартной гравитационной авиабомбы B61-12, которая должна получить боевую часть от бомбы B61-7.

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Интересно зачем американцам новая бомба?

На этот вопрос ответили эксперты из профильного журнала Military Watch, дислоцированного в Америке. Как утверждают эксперты из стана заклятых недругов, одна новая термоядерная бомба позволит F-35 уничтожить 310 тысяч человек в России.

Самое смешное, что эксперты из довольно уважаемого и авторитетного в профильных кругах издания ссылаются на... американский еженедельный журнал Newsweek.

Так вот, как утверждает заокеанский еженедельник, одна бомба В61-13 позволит одному истребителю F-35 ВВС США уничтожить более 310 тысяч жителей Москвы, российской столицы. И это же издание утверждает, что если бомба будет сброшена на центр Санкт-Петербурга, который густонаселен, то число погибших превысит 360 тысяч человек.

Как заверяют оба издания, все те, кто находятся в радиусе 800 метров, просто испарятся в огненном шару. А те, кто будет находится в радиусе 3,2 километра от точки поражения, умрут в течение одного месяца. Еще нас заверяют, что 15% выживших умрут от рака, а "многие другие" получат ожоги, которые навсегда изменят жизнь.

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P.S. Честно говоря, даже комментировать эту новость нет особого желания. Понятно, что оба американских издания работают исключительно на внутреннего потребителя. Лапша "на ушамс". Чтобы кто-то что-то сбросил на обе российские столицы, необходимо прорвать самую лучшую и глубоко эшелонированную ПВО в мире. Интересно, есть ли в рядах ВВС США сильно мотивированные лётчики-камикадзе? Сомнительно.