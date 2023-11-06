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Некоторое время назад стало известно, что официальный Вашингтон решил разработать новую термоядерную бомбу, обозначенную как B61-13. По факту речь идёт о модернизации стандартной гравитационной авиабомбы B61-12, которая должна получить боевую часть от бомбы B61-7.
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Интересно зачем американцам новая бомба?
На этот вопрос ответили эксперты из профильного журнала Military Watch, дислоцированного в Америке. Как утверждают эксперты из стана заклятых недругов, одна новая термоядерная бомба позволит F-35 уничтожить 310 тысяч человек в России.
Самое смешное, что эксперты из довольно уважаемого и авторитетного в профильных кругах издания ссылаются на... американский еженедельный журнал Newsweek.
Так вот, как утверждает заокеанский еженедельник, одна бомба В61-13 позволит одному истребителю F-35 ВВС США уничтожить более 310 тысяч жителей Москвы, российской столицы. И это же издание утверждает, что если бомба будет сброшена на центр Санкт-Петербурга, который густонаселен, то число погибших превысит 360 тысяч человек.
Как заверяют оба издания, все те, кто находятся в радиусе 800 метров, просто испарятся в огненном шару. А те, кто будет находится в радиусе 3,2 километра от точки поражения, умрут в течение одного месяца. Еще нас заверяют, что 15% выживших умрут от рака, а "многие другие" получат ожоги, которые навсегда изменят жизнь.
P.S. Честно говоря, даже комментировать эту новость нет особого желания. Понятно, что оба американских издания работают исключительно на внутреннего потребителя. Лапша "на ушамс". Чтобы кто-то что-то сбросил на обе российские столицы, необходимо прорвать самую лучшую и глубоко эшелонированную ПВО в мире. Интересно, есть ли в рядах ВВС США сильно мотивированные лётчики-камикадзе? Сомнительно.