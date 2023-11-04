Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что в случае размещения американских самолётов-носителей ядерного оружия в Великобритании Россия примет все необходимые военно-технические меры предосторожности

Фото: ©U.S. Air Force / Senior Airman Omari Bernard

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума высказался по поводу планов Вашингтона разместить свои малозаметные истребители пятого поколения F-35 на берегах туманного Альбиона.

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Как ранее сообщали британские СМИ Пентагон намерен перебросить 54 самолёта F-35A в составе двух эскадрилий (по 27 машин в каждой). Самолёты будут развёрнуты на британской авиабазе Лейкенхит и заменят истребители F-15, уже дислоцированные там. В середине октября британские власти заявили о том, что возведение ангара для технического обслуживания F-35 завершено. Согласно планам, самолёты данного типа должны быть развёрнуты до конца текущего года.

Казалось бы, что такого? Американцы меняют одни свои старые самолёты на современные. Истребители будут заменены на истребители... На самом деле проблема в том, что малозаметный истребитель F-35 является штатным носителем термоядерной бомбы B61-12 – главного ударного средства ВВС США. И неспроста Вашингтон размещает эти самолёты именно в Великобритании.

Так что же сказал Грушко по этому поводу? А замглавы МИД прямо дал понять, что Россия ответит на переброску истребителей F-35 ВВС США в Великобританию – МИД. И учтёт эту переброску в своём военном планировании и подготовке войск.

Как заявил замминистра, запланированная переброска является одним из элементов усиления давления на Россию. Грушко также обратил внимание на "уплотнение" учений НАТО и повышение их масштаба. И всё это является частью политики сдерживания России. Поэтому соответствующие военно-технические меры предосторожности будут приняты.

Чем может ответить Россия?

Есть определенная вероятность, что авиационная база Лейкенхит в графстве Суффолк, что на юго-востоке Великобритании, станет одной из самых приоритетных целей для гиперзвуковых ракет "Кинжал" воздушного базирования и их носителей. А сами носители со своим оружием будут постоянно дежурить в западных регионах страны. В случае обострения ситуации и желания политиков из НАТО устроить локальную ядерную войнушку (если у них пропадёт благоразумие), американские истребители все даже не успеют подняться в воздух. Ракета "Кинжал" летает очень быстро, до Великобритании несколько минут полёта.

Хотя и кроме "Кинжалов" у России есть варианты противодействия. В составе Балтийского флота есть малые ракетные корабли, оснащённые крылатыми ракетами "Калибр". Последние прекрасно себя зарекомендовали и имеют богатый послужной список.

А вообще у России есть много чего "предложить" заклятым западным недругам в случае возможной эскалации.

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С другой стороны, американцы ведь тоже не дураки. Любой их потерянный F-35 (на земле или в воздухе) будет огромным ударом по репутации машины. Это с учётом того, что каждый такой истребитель стоит около 100 миллионов долларов, а за ними стоит очередь из покупателей.