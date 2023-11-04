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crazycat21
Генерал США: российские и китайские истребители тренируются против лучших лётчиков в мире
Заокеанский генерал по-прежнему верит, что американские лётчики являются лучшим в мире

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Истребитель Су-35С ВКС России сопровождает патрульный самолёт P-8 Poseidon авиации ВМС США у берегов Сирии. Фото: Jonathan Nelson/U.S. Navy В свете современных геополитических реалий участились случаи, когда лётчики ВКС России в прямом смысле гоняют своих американских коллег, когда последние летают там, где не нужно. Обычно после таких перехватов из-за океана раздаются настоящие вопли о "непрофессионализме" российских военных. 

Кстати, от российских лётчиков стараются не отставать и китайские коллеги. Не так давно истребитель J-11 ВВС Китая заставил изрядно понервничать (это мягко сказано) экипаж американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52Н Stratofortress. Инцидент произошёл над водами Южно-Китайского моря. Согласно данным, опубликованным американцами, китайский истребитель сблизился с американским "стратегом" до дистанции трёх метров. Как заявили американцы, лётчик ВВС НОАК продемонстрировал "низкий уровень" лётного мастерства, сблизившись "на неконтролируемо-избыточной скорости" с американским бортом.

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Надо полагать, что такие воздушные встречи не являются крайними. Интересно, что по этому поводу думает американское командование?

Довольно любопытный материал был опубликован на страницах профильного ресурса Defense Romania.

Приводится заявление генерала ВВС США Марка Келли от 03.11.2023 года. Высокопоставленный военачальник сказал, что российские и китайские пилоты ищут возможности встретится с американскими самолётами в воздухе, поскольку таким образом тренируются против "самых лучших пилотов" в мире.

2 апреля 2023 г. российский Су-35 совершил "небезопасный и непрофессиональный перехват" самолета F-16 ВВС США в воздушном пространстве Сирии. Фото: ВВС США

К заявил генерал, подойдя к американским самолётам, российские и китайские лётчики словно бросают вызов. Обычно в таких "столкновениях" сравниваются не только навыки пилотов, но и характеристики самолётов. 

Определённая правда в словах американского генерала есть. Это в плане сравнения мастерства, здоровые амбиции никто не отменял. Но в остальном кто-то, уверовав в "исключительность", нагло врёт.

Во-первых, чтобы не было таких воздушных инцидентов, не надо шастать там, где не просят.

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Во-вторых, самые лучшие лётчики в мире – лётчики ВКС России. Потому что более 90% российских военных лётчиков имеют боевой опыт. 

#россия #новости #сша #китай #армия #оружие #истребители #самолеты #военный #боевая авиация
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