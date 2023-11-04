Современные артиллерийские орудия шведского производства замечены на вооружении ВСУ

Шведская 155-мм колёсная САУ Archer. Фото: Stridsvagn122 / commons.wikimedia.org

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную "помощь" товарами военного назначения. Правда, из-за эскалации на Ближнем Востоке внимание США сместилось на Израиль, поэтому американцы урезают поддержку незалежной. Теперь, вероятно, бремя военной поддержки ляжет преимущественно на коллективных европейцев. Но и у них бюджеты не резиновые, а военные склады уже основательно подчищены.

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Одной из стран, которая приняла довольно активное участие в оснащении ВСУ, стала Швеция. Эта скандинавская страна поставляла противокорабельные ракеты и противотанковые комплексы, средства ПВО и оборудование для разминирования, боеприпасы, боевые машины пехоты и танки, артиллерийские установки. В общем, весь спектр доступного вооружения. Только до истребителей ещё не добрались.

И если танки Strv 122 (шведская модификация Leopard 2A5) и БМП CV90 уже продемонстрировали свою неплохую способность гореть, а одна из БМП была даже захвачена в виде трофея, то шведские 155-мм самоходные артиллерийские установки Archer пока до прифронтовых районов не доехали. Но скоро и они будут там. Об этом свидетельствует публикация на страницах журнала Forbes. Автором материала является Дэвид Экс, военный обозреватель издания.

Согласно опубликованным данным, власти Швеции ещё в январе 2023 года пообещали предоставить Украине вооружение, достаточного для оснащения почти целой бригады: танки Strv 122, боевые машины пехоты CV90, бронированные эвакуационные машины Bgbv 90 и самоходные гаубицы Archer.

Танки, БМП и эвакуационные машины на Украине достались 21-й механизированной бригаде, но не гаубицы. Эти орудия были переданы на вооружение 45-й артиллерийской бригады. Данное соединение ведёт бои в окрестностях Кременной.

Артиллеристы 45-й бригады и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский на фоне гаубицы Archer. Фото: ВСУ

Как считает американский эксперт, 45-я артиллерийская бригада, имея на вооружении восемь "Арчеров", теперь может обеспечить самую точную и оперативную огневую поддержку подразделениям ВСУ.

По сути Archer представляет собой башенную 155-миллиметровую гаубицу Bofors FH77, установленную на шасси модифицированного бронированного грузовика Volvo. Расчёт установки состоит из четырёх человек.

Система Archer фактически состоит из трёх элементов: самой гаубицы, тягача для подвоза боеприпасов и машины поддержки. В условиях боевых действий батареи "Арчеров" могут приближаться к линии соприкосновения, тогда как машины обеспечения остаются на удалении.

САУ Archer является уникальной среди колёсных самоходных гаубиц. Орудие хоть и стреляет теми же 155-мм снарядами, что и другие гаубицы НАТО, но оно стреляет ими дальше. Дальность стрельбы частично зависит от эффективных готовых пороховых зарядов, которые компания Bofors специально разработала для "Арчера".

Расчёт установки для производства одного выстрела может использовать шесть с половиной зарядов. Это позволяет поразить цель, находящуюся на удалении до 40 километров.

Изменяя угол возвышения ствола, регулируя количество зарядов и ведя быструю стрельбу (3 выстрела за 15 секунд), Archer может поразить одну цель несколькими снарядами одновременно.

Поскольку подготовка к стрельбе занимает всего 30 секунд, скорострельность составляет 1 выстр. /5 сек., а подготовка к смене огневой позиции занимает тоже 30 секунд, расчёт САУ может дать залп по позиции противника на дальность 40 километров и находится в движении до того, как снаряды попадут в цель.

155-мм шведская САУ Archer. Фото: (с) Вооруженные силы Швеции

Как отмечает Дэвид Экс, неясно обладает ли какая-то другая артиллерийская система такими выдающимися характеристиками. В качестве дополнительного "бонуса" САУ Archer имеет камуфляж Barrucada, позволяющий скрыть визуальную и инфракрасную сигнатуру установки.

Концепция применения "Арчеров" состоит в том, чтобы батарея таких САУ вышла на огневые позиции, быстро отстрелялась и "убежала" до того, как противник засечёт батарею и нанесёт ответный удар. Если силам противника, находящимся в непосредственной близости, всё же удастся разглядеть "Арчеры" через камуфляж при помощи дронов, расчёты смогут отразить такие атаки. В данном случае Дэвид Экс, вероятно, подразумевает наличие вспомогательного оружия в дистанционно управляемом боевом модуле (пулемёт калибра 12,7 мм или 40-мм автоматический гранатомёт).

Особенно отмечена возможность САУ Archer вести огонь прямой наводкой, что может быть полезным в засаде.

Безусловно, шведская самоходная гаубица – штука довольно опасная в силу высокой автоматизации. Archer по праву считается одним из лучших артиллерийских орудий в мире. Но есть нюансы.

Во-первых, восемь гаубиц даже на одном направлении особой "погоды" не сделают. Конечно, неприятности они доставить могут, но на каждое действие есть противодействие.

Во-вторых, возимый боекомплект каждой установки составляет всего 21 выстрел. Соответственно, расчётам после выполнения огневых задач придётся где-то перезаряжаться. И в точке соберется целый "обоз". В результате и установка, и машины обеспечения запросто могут стать целями российских дронов-камикадзе "Ланцет".

В-третьих, дальность стрельбы в 40 километров ещё ни о чём не говорит. Всё тот же "Ланцет" достанет.

В-четвёртых, в ходе СВО ни с одной, ни с другой стороны артиллерия практически не работает побатарейно. Может сразу прилететь. Максимальное рассредоточение – залог выживания.

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В-пятых, Archer на прямой наводке – это из области научной фантастики. Сомнительно, что украинское командование рискнёт выводить такие дорогостоящие "игрушки" на первую линию. Хотя всякое может быть.