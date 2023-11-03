Александр Грушко высказался по поводу идей некоторых западных политиков закрыть Балтийское море для России

Александр Грушко. Фото: МИД РФ / Global Look Press



Североатлантический альянс продолжает своё расширение. Финляндия уже стала членом НАТО, а Швеция практически уже одной ногой в блоке. Осталось только "дожать" Турцию и Венгрию, чтобы они дали своё добро на присоединение Швеции к альянсу. Впрочем, это не так принципиально важно, поскольку власти Вашингтон и Стокгольм уже договорились, что с 2024 года военные США будут размещаться на шведских базах. При этом американцы будут руководствоваться законами своей страны, а не Швеции.

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Фактически Россию на Балтике полностью обложили. Куда не глянь, везде войска "оборонительного" альянса. Именно об этом мечтали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и в Вашингтоне. Чтобы Балтийское море стало внутренним морем альянса. Однако не всё так просто.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума прямо дал понять, что закрытие Балтийского моря сделает его закрытым для всех. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Со слов Грушко, Балтика никогда не станет внутренним морем для НАТО. А те политики, которые говорят про "внутреннее море", являются легковесными. Те люди, которые принимают решения в Североатлантическом альянсе, прекрасно осознают, к чему приведёт закрытие Балтийского море. Закрытие его для России означает закрытие его для всех.

Также замминистра подчеркнул, что мечты о "внутреннем море" являются абсолютно необоснованными. А те, кто всё же попытается воплотить мечты на практике, должен понимать все негативные последствия.

Надо понимать, что под легковесными политиками Александр Грушко подразумевал русофобское политическое руководство республик Прибалтики. Возможно, даже и Польши. Замминистра чётко дал понять, что прибалтийские политики ничего не решают в НАТО. Они так, для антуража.

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Что касается того, что Балтика в крайнем случае может оказаться закрытой для всех, то и здесь замглавы МИД России прав. У России есть все средства для того, чтобы блокировать Балтийские проливы, соединяющие Балтийское и Северное моря. Ракеты точно дотянутся. Дальность пуска противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" достигает 800 километров. Да и боевая авиация у России очень хорошая.