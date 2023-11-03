Военный обозреватель издания констатировал, что Украина постоянно теряет западные "подарки"

Дымящийся Leoprd 2A6 под Авдеевкой. © Фотография из социальных сетей

Старшие западные "товарищи", усиленно накачивая Украину вооружением, хотели использовать её как таран против России. Это уже не скрывает никто, достаточно вспомнить высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок или её коллеги из ЕС Жозепа Борреля. Но планам западных политиков не суждено было сбыться. Перелома в пользу Украины так и не произошло.

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Тщательно спланированный "контрнаступ", под который коллективный Запад выделил большое количество тяжёлой техники, закончился для Киева полным фиаско. Это признал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Правда, он сразу же обозначил причину. Оказывается, провал в украинском контрнаступлении связан с тем, что оно готовилось по методичкам НАТО. Вероятно, не только по методичкам, но и под непосредственным руководством натовских штабов.

Между тем на Западе принялись считать сколько современной (и не самой дешёвой) бронетехники потеряли ВСУ за последнее время. Довольно любопытный материал появился на страницах американского финансово-экономического журнал Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания. Он честно признался, что Украина уже потеряла четвертую часть танков Leopard 2, поставленных Западом.

Для начала американский аналитик обратил внимание, что ВСУ потеряли основной боевой танк Leopard 2A6 под Авдеевкой. Кстати, данная версия боевой машины является достаточно современной. Эксперт не исключил, что потеря танка, возможно, стала результатом "неисправности". В результате этой поломки экипаж в составе четырёх человек вынужден был покинуть свой танк. Определённая "соль" в ходе мыслей американца всё же имеется. Ведь если в танк прилетает и он становится небоеспособен, то это ведь тоже неисправность, верно?

Но, как отметил Экс, потери "Леопардов" примечательны по двум причинам.

Во-первых, последняя потеря продлевает "неудачную" серию потерь Украины по танкам Leopard 2. За неделю украинская армия "списала" как минимум дюжину танков данного типа, а возможно и 13 машин (2A4, 2A6, Strv 122). Последние представляют собой шведский вариант 2A5, оснащённые дополнительным бронированием.

Если добавить к этому ещё шесть танков Leopard 2, которые Украина потеряла на прошлой неделе, то выходит, что ВСУ потеряли четверть своих лучших танков немецкого производства. Западные союзники пообещали поставить Киеву 81 Leopard 2, но на данный момент был передан только 71 танк данного типа.

Во-вторых, примечательно то, где произошла последняя потеря. И именно это говорит о военных планах Украины. Единственным эксплуатантом танков Leopard 2A6 в ВСУ является 47-я механизированная бригада. Тот факт, что эти танки появились в районе Авдеевки, означает, что вся бригада или большая её часть переброшена именно на данное направление.

Как отмечает Дэвид Экс, это важно, поскольку ранее 47-я механизированная бригада входила в состав контрнаступательного корпуса в Запорожской области. Четыре месяца "контрнаступления" были очень тяжёлыми для соединения. Она уже тогда потеряла несколько своих танков Leopard 2A6 и десятки боевых машин M2 Bradley американского производства. Потери были настолько чувствительными, что украинский Генштаб счёл нужным "встряхнуть" [вероятно, сменить, прим.] командование бригады прямо в середине контрнаступления.

Поскольку в прошлом месяце контрнаступление на юге зашло в тупик, казалось, что для 47-й бригады выдастся время для отдыха и доукомплектования. Но 10 октября российская армия начала штурм Авдеевского укрепрайона, в состав гарнизона которого входит "усталая" 110-я механизированная бригада. Как отмечает американский аналитик, было "очевидно", что российская армия атаковала Авдеевку, чтобы отвлечь украинские бригады от контрнаступления на юге. Да ладно?

Из-за высоких потерь на авдеевском направлении Киев перебросил с полигонов часть подразделений 47-й механизированной бригады именно туда. В составе переброшенных сил, вероятно, находится и единственная танковая рота бригады с уцелевшими танками Leopard 2A6, которых до прошлой недели насчитывалось 18 единиц. Сейчас их осталось только 17. Как считает американский эксперт, Киев настолько обеспокоен ситуацией под Авдеевкой, что перебросил для её обороны потрёпанную бригаду. Последняя отчаянно держится за уцелевшие танки Leopard 2A6.

Недавняя потеря такого танка произошла приблизительно в то же время, когда 33-я механизированная бригада, ведущая бои на другом участке, потеряла свой танк Strv 122. А 33-я механизированная бригада, заменившая 47-ю на южном направлении, потеряла седьмой или восьмой танк из 40 своих Leopard 2A4.

Большая часть украинских "Леопардов" была потеряна в результате подрыва на минах либо в результате ударов дронов-камикадзе. Либо в результате воздействия того и другого. По версии Экса, как минимум один Strv 122 был уничтожен ракетой, выпущенной из ПТРК.

Как отметил американский обозреватель, 47-я механизированная бригада также потеряла одну БМП M2 Bradley, которую направили для эвакуации экипажа "неисправного" Leopard 2A6.

Дэвид Экс констатирует, что профессионализм российских военных в уничтожении техники ВСУ, особенно танков, постоянно растёт. И это грустный факт для противника.

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P.S. Интересно, а с чего американский обозреватель решил, что Leopard 2A6, потерянный под Авдеевкой является "последним". Если вся 47-я бригада переброшена на этот участок, то в скором времени можно ожидать ещё таких же подбитых железных "кошек". Впрочем, неважно, на каком участке, но всё это металлическое импортное "зверье" рано или поздно будет переведено в разряд металлолома.