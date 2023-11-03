Выяснилось, что Украина стала получать западные самолёты значительно раньше озвученных сроков

Фото: ВВС США

На протяжении длительного времени киевские деятели выпрашивали у коллективного Запада истребители F-16 американского производства. Наконец эти требования были удовлетворены. Была сформирована так называемая "истребительная коалиция", которая взялась помочь незалежной. Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать самолёты из наличия. США, Дания и Румыния взялись за подготовку самостийных лётчиков.

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А теперь самое интересное...

Буквально на днях премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о том, что первые истребители F-16 для Украины будут перегнаны в Румынию через пару недель. Как было заявлено, данные машины предназначены исключительно для обучения украинских лётчиков.

Потом почти синхронно американское командование выдало заявление о том, что лётчики Повитряных сил приступили к практическим полётам с инструкторами на истребителях F-16 на авиабазе Национальной гвардии в Аризоне. Заявленный стандартный срок обучения составляет шесть месяцев. При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые самолёты не раньше весны 2024 года. То же самое говорил спикер Повитряных сил Укрианы Юрий Игнат, а именно о том, что Киев надеется получить первые F-16 весной 2024.

Что теперь? А теперь начинается самое интересное. Как выяснилось, первые F-16 уже прибыли на Украину. Об этом сообщил телеграм-канал "Рыбарь".

Этой ночью из Польши на Украину въехало два грузовика, в которых находилось два разобранных американских истребителя F-16. По состоянию на 2 ноября на территорию Украины уже перевезено пять самолетов этого типа.

Как отмечает "Рыбарь", ускорение поставок связано с растущими проблемами в Воздушных силах Украины. И чтобы ВСУ не остались совсем без самолётов, было решено ускорить поставки.

В принципе, всё верно. На последнем селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что только за последний месяц Вооружёнными силами России было сбито 37 самолётов противника.

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Что касается заявлений, представленных выше (о сроках поставки F-16), то ничего необычного нет. Обычная дезинформация. Коллективный Запад всегда так делает – заявляет о намерениях тогда, когда намерения уже выполняются. Так было со всеми поставками оружия для Украины.