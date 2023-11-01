Били по одной артиллерийской установке, а получилось уничтожить сразу две

САУ AHS Krab. Фото: Министерство обороны Польши

Ещё пару лет назад о российском дроне-камикадзе "Ланцет", разработанному компанией ZALA, толком никто и не слышал. Зато сейчас этот барражирующий боеприпас на слуху во всём мире. А всё по той причине, что изделие российских инженеров стало самым результативным в своём классе. Кроме того, "Ланцет" постоянно модернизируется и обретает новые возможности, что повышает его боевые характеристики.

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В сеть попали кадры, как российские военные одним "Ланцетом" уничтожили сразу две польских САУ AHS Krab калибра 155 мм, уже стоявших на вооружении ВСУ. Совершенно уникальный случай!

"Иксоводы" из ВДВ обнаружили одну самоходку противника и атаковали её. В результате точного попадания "Ланцета" боекомплект самоходки сдетонировал. Обломки взорвавшейся САУ разлетелись в разные стороны и, видимо, попали во второй замаскированный "Краб", находившийся неподалёку. В результате вторая установка загорелась.

Скриншот видео телеграм-канала "Архангел спецназа"

По всей видимости, удар наносился обычным "Ланцетом", а не усовершенствованной версией с возможностью распознавания целей.

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Можно только представить что сейчас чувствуют западные кураторы ВСУ. А ведь на Западе уже начали говорить о том, что российский "Ланцет" стал одним из самых серьёзных видов оружия.