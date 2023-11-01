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crazycat21
За год Россия нарастила выпуск танков в семь раз – глава "Ростеха" Чемезов
Глава государственной корпорации рассказал о наращивании объёмов выпуска продукции военного назначения

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Танки Т-90М "Прорыв". Скриншот видео "Уралвагонзавода"

Немногие страны в мире могут проектировать и производить современные основные танки. Такие государства можно пересчитать по пальцам. Для того чтобы страна имела собственную развитую бронетанковую промышленность необходимы следующие главные условия: развитая ресурсная база, развитая тяжёлая промышленность и исторически сложившаяся инженерно-конструкторская школа. 

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Всё это у России есть, поэтому наша страна по праву считается ведущей в мире в области танкостроения. Почему? 

Во-первых, британцы, когда-то подарившие миру танк, окончательно "убили" собственную бронетанковую отрасль. Великобритания сосем перестала производить такой тип боевых машин. А вся остальная бронетехника британского производства выпускается в тесной кооперации с другими западными странами. Французы тоже не в счёт. Их жутко дорогой "Леклерк" никому кроме них самих и богатых Объединённых Арабских Эмиратов никому не нужен. Кстати, именно ОАЭ и выступили главным спонсором разработки "Леклерка", Франция просто не тянула.

Во-вторых, США также перестали производить танки. Пользуются тем что есть. Какие-то движения в области перспективных танков по ту сторону океана начались только сейчас.

В-третьих, китайским и индийским танкам пока далековато до российских образцов.

В-четвёртых, Германия, традиционно выпускавшая отличные танки, со своим "Леопардом 2" сейчас выглядит весьма не очень... Расхваленный громоздкий "Леопард" очень лихо умеет гореть. Суровые реалии СВО тому свидетельство. 

Но всё перечисленное не самое главное. Главное в том, какая страна в мире может быстро мобилизовать свою экономику и резко нарастить производство танков? Пожалуй, только Китай со своим огромным промышленным потенциалом и населением. Но если не брать в расчёт Поднебесную, кроме России никто такого не может.

Свидетельством возможностей российской промышленности является заявление генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, сделанное в эфире телеканала "Россия-24".

Только за год увеличилось производство танков в 7 раз, легкой бронетехники - БМП, БМД, бронированные автомобили - в 4,5 раза, артиллерия, РСЗО - в 2,5 раза, боеприпасы, некоторые виды продукции - в 60 раз.

А по другому и быть не могло. Россия фактически в одиночку противостоит всему коллективному "цивилизованному" Западу. Против нашей страны ведут прокси-войну полсотни стран мира! Так что оружие лишним не будет. 

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Кстати, в увеличении объёмов выпускаемой продукции военного назначения есть один определенный позитивный момент, на который редко обращают внимание. Наращивание объёмов выпуска военной продукции способствует развитию всей национальной экономики! Танк на одном заводе без смежных предприятий не построить. Соответственно, появляются новые рабочие места, привлекаются инвестиции во все отрасли, как следствие начинается рост ВВП страны. Всё это стимулирует экономическое развитие государства.

#новости #оружие #танки #ростех #военный
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