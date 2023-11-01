Министр обороны РФ предположил, насколько хватит Украине обещанных Западом F-16

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Киевские власти долго и настойчиво требовали от коллективного Запада предоставить им истребители F-16. Наконец эти требования были удовлетворены. Была сформирована так называемая "истребительная коалиция" из числа европейских стран, пообещавших отдать свои самолёты из наличия, а самостийные лётчики отправились за рубеж для освоения нового типа летательного аппарата.

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Как сообщается, первые истребители F-16, переданные Нидерландами, прибудут на территорию Румынию в течение пары недель. Но эти самолёты предназначены исключительно для обучения. Что касается непосредственно боевых машин, то в Киеве надеются получить первые F-16 весной 2024 года.

Но дело не в этом, а в несколько другом. Последние недели знаменательны грандиозным самолётопадом Повитряных сил. Практически каждый день в официальных сводках появляются сбитые самолёты противника. Были дни, когда сразу по несколько единиц разных типов. Стараются лётчики, стараются зенитчики...

Вооружённые силы России устроили настоящую охоту на авиацию противника. Надолго ли хватит Украине обещанных Западом самолётов? На этот вопрос ответил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как передает ТАСС, в ходе очередного селекторного совещания глава оборонного ведомства заявил, что при такой работе российской ПВО обещанных Западом истребителей F-16 хватит дней на двадцать.

При этом, хочу отметить, что 37 самолетов [которые были сбиты российскими средствами ПВО в прошедший месяц] - это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано обещано Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы.

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Исходя из этого можно сделать вывод, что даже западные самолёты не изменят ход событий. Сколько бы их не давали.