Американцы отрицают своё присутствие в Израиле, но они там есть

Фото для иллюстрации. Фото: Sgt. Shiloh Capers / @usarmyeurope_images / Flickr (Public domain)

На Ближнем Востоке с новой силой вспыхнул перманентный конфликт между Израилем и палестинской автономией в секторе Газа. С самого начала было понятно, чьи "уши" торчат за обострением. А тут ещё президент России Владимир Путин прямо сказал, что за конфликтом на Ближнем Востоке стоят. Цитата президента РФ:

реклама И за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире - в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее - стоят правящие элиты США и их сателлиты.

А тут ещё одно доказательство "подвезли". Довольно любопытная публикация появилась на страницах профильного ресурса Defense Romania.

В публикации румынских экспертов говорится о том, что раскрытые документы правительства США подтвердили существование американской секретной военной базы на территории Израиля. Расположена она на юге страны в пустыне Негев, всего в 32 километрах от сектора Газа. Стоимость этого объекта составляет 35,8 миллиона долларов.

В своей публикации издание ссылается на... американский сайт The Intercept. Вероятно, этот ресурс принадлежит некоему сообществу учёных. Согласно документам, проанализированным The Intercept, американский военный объект расположен на вершине горы Хар-Керен. И называется этот объект "База 512".

Согласно данным The Intercept, Министерство обороны США заключило многомиллионный контракт на строительство объекта за два месяца до того, как ХАМАС напал на Израиль. Формально данная база считается радиолокационной станцией, которая отслеживает воздушное пространство для предотвращения ракетных атак на Израиль. И вообще данная база сосредоточена на потенциальной угрозе со стороны Ирана.

Ещё на сайте The Intercept приводятся слова Пола Пиллара, бывшего главного аналитика контртеррористического центра ЦРУ, который заявил, что не может сказать ничего конкретного об этой базе.

В этом случае, возможно, база будет использоваться для поддержки операций в других частях Ближнего Востока, в которых любое признание того, что они были организованы Израилем или подразумевали какое-либо сотрудничество с Израилем, будет неудобным и, вероятно, вызовет более негативную реакцию.

Интересно, что в закупочных документах правительства США база проходит как "зона жизнеобеспечения". Обычно такая терминология применяется к объектам, наличие которых Пентагон не желает афишировать.

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Может, и правда, объект направлен против Ирана, но как-то слишком много совпадений.