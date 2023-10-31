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crazycat21
Bloomberg: Зеленский обсудил поддержку Украины с конгрессменами США
Зеленский снова просил деньги у заокеанских визитёров

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Фото: соцсети

Агентство Bloomberg сообщило, что три члена Конгресса США накануне посетили Киев, где встретились с Зеленским. В ходе встречи обсуждалась бюджетная и военная поддержка Украины. Также американские политики были проинформированы об использовании оперативно-тактических ракет ATACMS, ранее предоставленных Штатами. 

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Как сообщает издание, в своём ежедневном вечернем обращении Зеленский рассказал, что провёл встречи по будущим международным шагам после встречи советников на Мальте, а также по ожидаемой оценке со стороны Еврокомиссии прогресса Украины на пути к евроинтеграции. Ещё он обсудил, как удержать внимание мира на Украине.

В общем, всё понятно, после того как на Ближнем Востоке разгорелся конфликт, всё внимание "цивилизованного" мира приковано именно к этому региону. Украина отошла на второй план. И это объяснимо – Израиль является ключевым союзником США в Ближневосточном регионе. Проиграет Израиль – Штаты потеряют влияние на Ближнем Востоке. Поэтому основное финансирование пойдёт туда.

Вероятно, приезжавшие конгрессмены относятся к категории "ястребов", которые спят и видят, как насолить России. Любыми способами.

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Что касается "привлечения внимания к Украине", то, вероятно, применение ракет ATACMS и дальнобойных ракет Storm Shadow воздушного базирования и стало тем инструментом привлечения. Показали, что непросто так это оружие дали.

#украина #новости
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