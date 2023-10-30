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crazycat21
Расхваленный F-22 Raptor был "сбит" в учебном бою лёгким истребителем
Довольно неприятный для ВВС США факт

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Фото: ВВС США

Малозаметный истребитель пятого поколения F-22 Raptor ("Хищник") от компании Lockheed Martin был принят на вооружение ВВС США относительно недавно, в 2005 году. И уже готовится к выходу "на пенсию". Просто что-то пошло не так... Первоначально ВВС США планировали закупить 382 таких самолёта, но затем решили ограничиться 187 серийными машинами. А всего было выпущено 195 таких машины, включая прототипы и предсерийные.

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Интересно, что за свою относительно недолгую боевую службу "Хищник" всерьёз нигде не отличился. И это несмотря на то, что Штаты стараются засунуть свой нос практически в любой конфликт на земном шаре. Пожалуй, единственным достижением в служебной биографии F-22 является сбитый китайский аэростат, случайно залетевший в воздушное пространство США. Больше воздушных побед не было. А тут ещё такой конфуз...

Расхваленный F-22 Raptor был "сбит" в учебном бою. Что самое интересное, американская жутко дорогой самолёт проиграл схватку лёгкому учебно-боевому самолёту FA-50 южнокорейского производства! Об этом не очень приятном для американцев факте сообщило канадско-индийское издание Eurasian Times.

Согласно опубликованным данным, истребитель-невидимка пятого поколения, предназначенный для "пролома" ПВО противника, встретил мощного соперника в лице FA-50 ВВС Филиппин. Дело было во время совместных учений Cope Thunder в июле 2023 года в небе над Лусоном.

Самолёты FA-50PH ВВС Филиппин. Фото: Han-Chia-Ho "Peter" / www.hccapa.com

Как отмечено, в 2023 году наметился резкий рост сотрудничества в оборонной сфере между США и Филиппинами. Кстати, последние совместные учения Cope Thunder проходили 33 года назад. 

Во время учебного воздушного боя в радиоэфире прозвучали слова филиппинского лётчика: "Фокс 2! Убил одного "Раптора" на правом повороте!"

А о факте проигрыша американского лётчика стало известно из "дневниковой" записи ВВС Филиппин. Там отмечено, что это было беспрецедентное достижение в истории. Головной истребитель из группы филиппинских самолётов эффектно вступил в бой и разгромил истребитель пятого поколения в моделируемом сражении над Лусоном.

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Интересно, признают ли этот факт американцы? Вероятно нет, а если признают, то значительно позже.

#армия #истребители #самолеты #ввс сша #военный #f-22 #f-22 raptor #fa-50
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