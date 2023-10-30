Престарелому президенту США не дают отдохнуть, так и норовят нарушить спокойный уикенд





Фото:commons.wikimedia.org

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Как сообщило издание Eurasian Times, странный гость в районе резиденции президента США спровоцировал настоящий переполох. Инцидент произошёл 28 октября около 14:00 (GMT18:00).

Информация приводится со ссылкой на представителя Государственной секретной службы США Энтони Гульельми. Как сообщается гражданский самолёт вошёл в закрытое воздушное пространство к северу от Уилмингтона, штат Делавэр. В качестве мер предосторожности на перехват нарушителя был поднят истребитель F-16 ВВС США. Гражданский самолёт благополучно приземлился в ближайшем аэропорту.

Представитель секретной службы заявил, что инцидент никак не повлиял на деятельность и перемещения президента Байдена. Однако Федеральному агентству гражданской авиации США было поручено начать расследование беспрецедентного нарушения.

По данным Континентального региона США NORAD (CONR), помимо истребителя F-16 на перехват нарушителя был также отправлен и вертолёт MH-65.

Военный самолёт использовал сигнальные ракеты для того, чтобы привлечь внимание нарушителя или связаться с ним. В заявлении NORAD говорится о том, что, возможно, эти сигнальные ракеты были видны широкой публике. Однако никаких публичных сообщений об инциденте зафиксировано не было.

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Отмечено, что это не единичный случай, когда неопознанный самолёт пытался пролететь в закрытом воздушном пространстве возле резиденции Байдена. Такие инциденты были и ранее.