Германия остро нуждается в поставках газа, поэтому немецкий канцлер отправился в Западную Африку

Фото: © Michele Tantussi/Pool/Reuters

Россия неоднократно предупреждала, что санкции будут иметь обратный эффект. Но на коллективном Западе об этом даже слышать не хотели, в том числе и в Берлине. А ведь Германия всегда являлась передовой экономикой всего Евросоюза, его локомотивом. Не послушали.

реклама

Сначала в Берлине заявили о постепенном отказе от российского трубопроводного газа. Тогда когда тянули с запуском Северного потока-2. Потом и вовсе практически оставили свою страну без топлива, когда стараниями старших "товарищей" из Вашингтона и с берегов туманного Альбиона были подорваны и действующий Северный поток-1 и так и незапущенный СП-2. После этого немецкая экономика сильно "приуныла", поскольку без поставок газа никак, тем более если этот газ дешевле того, что продаётся на европейском спотовом рынке.

В настоящий момент Германия приобретает газ по цене в три-четыре раза выше, чем когда платила за топливо из России. Именно такие данные привёл депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Его слова приводило агентство ТАСС.

Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках - прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам.

Но, похоже, в нынешнем правительстве Германии даже и не намерены слышать собственных парламентариев, которых, между прочим, выбрал народ.

Зато канцлер Шольц теперь намерен приобретать газ в Нигерии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету Punch. О своих намерениях глава немецкого правительства рассказал во время поездки по Западной Африке.

Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями.

Ещё глава правительства Германии отметил, что Нигерия обладает крупнейшими запасами газа. Правда, именно в Африке. Также были сказаны слова о том, что нигерийский газ необходим Германии для так называемого "зелёного перехода", а для этого необходим водород.

Для понимания ситуации, чтобы произвести этот самый водород требуется много топлива. Самым дешёвым из всех видов топлива является как раз таки природный газ.

Интересно, что Шольц выразил свои намерения, но переговоры по газу с нигерийской стороной пока и не начинались. И согласится ли Нигерия поставлять своё топливо, тоже большой вопрос. Ведь может и не согласиться, если цена не устроит. К тому же итоговая цена газа может не устроить и конечного потребителя – немецкие компании. Ведь газ из Нигерии надо ещё как то доставить в Германию, а транспортировка стоит денег.

А ещё могут подтянуться конкуренты в лице других стран Евросоюза, которым тоже скоро потребуется газ. Особенно это актуально на фоне заявления Киева о том, что Украина не намерена продлевать транзит газа через свою территорию после 2024 года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Интересная складывается ситуация. Куда ни глянь, везде для Германии "вилы". Она просто пролетела с Северными потоками и вместо того, чтобы быть европейским газовым хабом и зарабатывать неплохие деньги на перепродаже топлива теперь вынуждена его искать.