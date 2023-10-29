Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Military Watch назвало потенциальные цели для новой американской термоядерной бомбы B61-13
Американские эксперты честно рассказали для чего Штатам новый боеприпас

реклама

Истребитель F-35 во время испытательного полёта сбрасывает бомбу B61-12. Фото: Министерство обороны СШАСовсем недавно в профильных СМИ распространилась информация о том, что американцы намерены модернизировать свой ядерный арсенал. На данный момент самым мощным и массовым средством сдерживания, оснащённым специальной боевой частью, в арсенале Пентагона является авиационная бомба B61 в различных модификациях. Самая современная версия этого изделия – B61-12. Cейчас идёт речь о запуске производства варианта B61-13 c с более мощным зарядом.

Зачем и для чего? Тем более чиновники из Вашингтона вроде бы заявили, что не намерены расширять свой ядерный арсенал. Ответ на поставленный вопрос дало американское профильное издание Military Watch. Оно назвало потенциальные цели для новой термоядерной бомбы. 

реклама

В материале американских экспертов говорится о том, что новое изделие будет доставляться к цели современными боевыми самолётами. Ожидается, что B61-13 наиболее широко будет использоваться истребителями F-35. Это единственные западные истребители-невидимки, способные нести ядерные боеголовки. 

В настоящий момент Штаты имеют соглашение о совместном использовании ядерного оружия с пятью европейскими государствами. Четыре из них являются операторами истребителей F-35. Хотя есть признаки того, что Польша и Япония также могут подписать соглашение о применении ядерного оружия в случае войны. Способность нанесения ядерного удара будет полностью соответствовать интересам НАТО.

Важность наличия в арсенале мощного боеприпаса, способного "проникать" через укрепления возросла по мере роста напряжённости между США и их ведущими противниками – Китаем, Северной Кореей, Россией и Ираном. Именно эти государства располагают ключевыми военными объектами, расположенными глубоко под землёй. Северная Корея, в частности, была лидером в распространении технологий строительства защищённых объектов. Благодаря КНДР объекты Ирана и Хезболлы оказались очень защищёнными. 

Ещё в феврале 2023 года Иран опубликовал снимки хорошо укреплённой авиабазы Eagle 44, расположенной в горном массиве и построенной, предположительно, при помощи северокорейских специалистов. 

Аэродромы, склады вооружения, заводы по производству оружия, целые военные базы и казармы построены на всей территории КНДР, часто на глубине, превышающей 100 метров. Метрополитен Пхеньяна находиться приблизительно на той же глубине. Это представляло серьёзную проблему для американских планов нападения на страну на протяжении целых десятилетий, в том числе и в 2017 году, когда Белый дом готов был санкционировать атаку с применением до 80 ядерных боеприпасов.

Хотя и ожидается, что ни одна из модификаций B61 не сможет проникнуть на такую глубину, точное наведение новых модификаций позволит использовать сразу несколько бомб по одной точке. Эскадрилья F-35 потенциально может сбросить дюжину бомб в одном боевом вылете.

Эксперты Military Watch заявляют, что бомба B61 одним из самых дорогих боеприпасов. Её стоимость больше, чем стоимость массы золота, сопоставимая с массой самой бомбы. Поэтому количество потенциальных целей превышает количество доступных бомб B61 в несколько раз.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

В общем, с американцами всему миру всё давно понятно. Только сами янки наконец стали открыто признавать свою политику. Похоже, что в Вашингтоне не отказываются от планов устроить небольшой ядерный переполох "низкой интенсивности" в одном из уголков земного шара. Желательно чужими руками. 

#сша #оружие #ядерное оружие #f-35 #военный #бомбы #конфликты #b61-13
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
41
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
3
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
+
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
51
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
10
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Мини ПК Aoostar R1 призван стать универсальным медиа-сервером за 269 долларов
4
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
12
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
24
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
4
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
2
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
3
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
5
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
39
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
68
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
16

Сейчас обсуждают

Гвоздь
22:58
Два падонка что-то обсудили.
Президент США Байден и премьер Израиля Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе
Андрей Марченко
22:58
ну, возможно там кроется желание сократить население планеты. Их же идея, носятся всё с ней.
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
Гвоздь
22:53
Ну а что же он бросил нищую бабушку продающую картошку, почему ей не помог? А сам свалил и бросил Родину и бабушку, спасая свои миллионы? Для него родина - там где его бабло. Ты согласен?
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Гвоздь
22:50
Это про того, чей ты ролик выложил: 16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России (ст. 207.3 ч. 2 УК РФ) и объявило его в розыск. Наки проходит...
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Вячеслав Безруков
22:38
Сразу видно того у кого игры требуют 25 потоков,на xeone все игры запускаешь? Проги тоже умеют в многопоток?
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
Вячеслав Безруков
22:29
Короче нищих больше богатых) эту статистику никаким своим козырем не покрыть :-P
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
HyperVG
22:22
Кому как повезет. Да, в комменте выше прям из мухи не то, чтобы слоняра, а галактика в форме слона, но у амд реально корявые дрова выходят иногда. Например, в 4850 производительность они срезали на тр...
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
Китя.
22:22
В переулке свет горел собрал. перешёл. Это версию игры 1.0.6 графа сочнее и текстуры четкие без мерцания.
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
Гвоздь
22:18
Опять твой друг Denis Kazanskyi алкаш и наркоман, всё перепутал, там речь о потерях ВСУ, о чём стыдливо не говорится в ролике и тупо вырезано. Дай ссылку на оригинальное видео. Я так понимаю ссылки ...
The Times: Россия приступила к масштабным боевым действиям сразу по нескольким направлениям
Зураб Вашаломидзе
22:16
Потому что где-то горит лампа которую ты не собрал, это не проблема игры а твоя невнимательность
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем