Американские эксперты честно рассказали для чего Штатам новый боеприпас

Истребитель F-35 во время испытательного полёта сбрасывает бомбу B61-12. Фото: Министерство обороны СШАСовсем недавно в профильных СМИ распространилась информация о том, что американцы намерены модернизировать свой ядерный арсенал. На данный момент самым мощным и массовым средством сдерживания, оснащённым специальной боевой частью, в арсенале Пентагона является авиационная бомба B61 в различных модификациях. Самая современная версия этого изделия – B61-12. Cейчас идёт речь о запуске производства варианта B61-13 c с более мощным зарядом.

Зачем и для чего? Тем более чиновники из Вашингтона вроде бы заявили, что не намерены расширять свой ядерный арсенал. Ответ на поставленный вопрос дало американское профильное издание Military Watch. Оно назвало потенциальные цели для новой термоядерной бомбы.

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В материале американских экспертов говорится о том, что новое изделие будет доставляться к цели современными боевыми самолётами. Ожидается, что B61-13 наиболее широко будет использоваться истребителями F-35. Это единственные западные истребители-невидимки, способные нести ядерные боеголовки.

В настоящий момент Штаты имеют соглашение о совместном использовании ядерного оружия с пятью европейскими государствами. Четыре из них являются операторами истребителей F-35. Хотя есть признаки того, что Польша и Япония также могут подписать соглашение о применении ядерного оружия в случае войны. Способность нанесения ядерного удара будет полностью соответствовать интересам НАТО.

Важность наличия в арсенале мощного боеприпаса, способного "проникать" через укрепления возросла по мере роста напряжённости между США и их ведущими противниками – Китаем, Северной Кореей, Россией и Ираном. Именно эти государства располагают ключевыми военными объектами, расположенными глубоко под землёй. Северная Корея, в частности, была лидером в распространении технологий строительства защищённых объектов. Благодаря КНДР объекты Ирана и Хезболлы оказались очень защищёнными.

Ещё в феврале 2023 года Иран опубликовал снимки хорошо укреплённой авиабазы Eagle 44, расположенной в горном массиве и построенной, предположительно, при помощи северокорейских специалистов.

Аэродромы, склады вооружения, заводы по производству оружия, целые военные базы и казармы построены на всей территории КНДР, часто на глубине, превышающей 100 метров. Метрополитен Пхеньяна находиться приблизительно на той же глубине. Это представляло серьёзную проблему для американских планов нападения на страну на протяжении целых десятилетий, в том числе и в 2017 году, когда Белый дом готов был санкционировать атаку с применением до 80 ядерных боеприпасов.

Хотя и ожидается, что ни одна из модификаций B61 не сможет проникнуть на такую глубину, точное наведение новых модификаций позволит использовать сразу несколько бомб по одной точке. Эскадрилья F-35 потенциально может сбросить дюжину бомб в одном боевом вылете.

Эксперты Military Watch заявляют, что бомба B61 одним из самых дорогих боеприпасов. Её стоимость больше, чем стоимость массы золота, сопоставимая с массой самой бомбы. Поэтому количество потенциальных целей превышает количество доступных бомб B61 в несколько раз.

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В общем, с американцами всему миру всё давно понятно. Только сами янки наконец стали открыто признавать свою политику. Похоже, что в Вашингтоне не отказываются от планов устроить небольшой ядерный переполох "низкой интенсивности" в одном из уголков земного шара. Желательно чужими руками.