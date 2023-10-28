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crazycat21
ВВС США испытывают новый "унитаз" для боевых самолётов
Американские инженеры разработали новую систему, способную "облегчить" лётчикам жизнь во время полётов

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Фото: ВВС США

Современные боевые самолёты оперативно-тактической авиации способны проводить в воздухе всё больше времени. И неважно находится ли борт в воздухе в рамках выполнения боевой задачи или в формате учебно-тренировочного вылета. При этом физиологические потребности отдельного лётчика, пилотирующего самолёт, или целого экипажа никто не отменял. 

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В связи с этим авиаконструкторы всего мира постоянно думают, как эти потребности облегчить. Стало известно, что ВВС США испытывают новый "унитаз" для боевых самолётов. Публикация, посвящённая данной проблеме вышла на страницах профильного издания Flug Revue.

По данным немецких авиационных экспертов, лётчики 74-й эскадрильи американских Военно-воздушных сил недавно испытали новую систему опорожнения в воздухе. Для справки, на вооружении названного подразделения стоят штурмовики А-10 Thunderbolt II.

Как говорят немецкие специалисты, продолжительность полёта в современных условиях (с несколькими дозаправками) может занять до шести часов. Данный факт создает очень серьезные проблемы для экипажей самолётов и особенно для их... мочевого пузыря. Ведь всем известно, что когда очень "надо", то концентрация внимания сильно падает. Это довольно глупо при езде на автомобиле, но совершенно иная ситуация возникает при полёте на боевом самолёте. В качестве печального примера можно взять случай, произошедший в 1992 году. Тогда пилот самолёта F-16 Fighting Falcon из состава ВВС США пытался справить нужду во время полёта, но вместо этого направил свой самолёт в горный массив. Лётчику в звании подполковника удалось спастись при помощи катапульты. Но с учётом потери боевого самолёта "поход в туалет" оказался весьма дорогостоящим.

Согласно данным ВВС США, в настоящее время существует четыре варианта мочеиспускания в кабине, но они традиционно имеют свои недостатки. Ведь задержка мочи в организме может вызвать долговременные проблемы со здоровьем, такие как инфекции и ослабление мышц мочевого пузыря.

Фото: ВВС США

Нынешняя система пакетов имеет губку и может быть запечатана снаружи. Однако для её использования полностью расстегнуть привязную систему и, конечно, предварительно активировать автопилот. Летчик должен встать со своего рабочего места, развернуть перед собой свёрток, снять нижнее бельё и "пустить его в бегство". В идеале все процедуры необходимо проделывать одной рукой, поскольку вторая должна быть свободной для органов управления самолётом. После исполнения "процедуры" губка связывает жидкость, затем всё это дело закрывается и убирается.

Весь процесс может занять до 45 минут времени и сопряжён с риском. Неправильно пристёгнутый ремень может привести к фатальным последствиям. Именно в связи с этим некоторые экипажи практикуют так называемое "тотальное обезвоживание" – прекращают употребление воды за несколько часов до полёта. Однако в результате этого страдает физическая форма, а способность выдерживать высокие перегрузки падает на 50%. Самым последним и не очень подходящим вариантом для исправления нужды в полёте являются подгузники для взрослых. 

Немецкие авиационные эксперты отмечают, что женщинам в полёте приходится гораздо тяжелее, чем их коллегам-мужчинам. 

Фото: ВВС США

Для решения проблемы было создано устройство Airus, представляющее собой закрытую чашу и крепящуюся на тело под нижним бельём. От лётного костюма идёт шланг к насосу, который перекачивает "материал" в мешок для сброса. Данное устройство разработала компания Airion Health. Эта компания из Лос-Анджелеса специализируется на товарах медицинского назначения для вооружённых сил США, например, на фильтрующих масках. 

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ВВС США объявили соответствующий тендер на воздушный "туалет" ещё в 2020 году. Испытания проводят четыре компании под руководством 46-й испытательной эскадрильи 28-й испытательно-оценочной эскадрильи из Эглина. Названная 74-я авиационная эскадрилья является второй инстанцией. Подразделение базируется на авиационной базе Муди, штат Джорджия. Следующие испытания запланированы на авиационных базах Хилл и Неллис. Серийное производство новой системы может быть начато уже осенью 2024 года.

#техника #оружие #авиация #самолеты #военный #ввс
Источник: flugrevue.de
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