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crazycat21
19FortyFive: США возобновили работы по созданию электромагнитной пушки
Американское издание утверждает, что ВМС США вернулись к программе рельсотрона

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Испытания рельсотрона в Naval Surface Warfare Center в 2008 году. Фото: ВМС США 

В настоящий момент Россия является абсолютным лидером в развитии перспективных видов вооружения. У нашей страны уже есть гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая неоднократно применялась по реальным целям. Есть гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон". Недавно стало известно о постановке на вооружение тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", оснащённой ядерным двигателем. А ещё есть огромная ядерная торпеда "Посейдон".

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Возможно, именно по этой причине американцы, отстающие в развитии перспективных видов оружия, "стряхнули пыль" со старого проекта. США возобновили работы по созданию электромагнитной пушки. По крайней мере, публикация на эту тему вышла на страницах популярного интернет-издания 19FortyFive. Ресурс американский и зачастую его содержание рассчитано на внутреннюю аудиторию США, но всё же... Автором материала является Критстиан Орр, бывший офицер американских ВВС.

В своем материале аналитики утверждает, что военные США вернулись к теме рельсотрона. Рельсотрон – это электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд между двух металлических направляющих (рельсов). В некоторых случаях "снаряд" может разогнаться до скорости 7 Махов. Из-за высокой кинетической энергии для поражения цели становится не нужна взрывчатка. 

Американский автор заявил, что из-за огромных проблем ВМС США отложили программу рельсотрона ещё в 2021 году. Но в качества доказательства возвращения к данной теме, эксперт приводит видеоролик, показанный недавно телеканалом Newsweek. Ролик так и называется: "ВМС США демонстрирует электромагнитный рельсотрон". Кроме того, это "кино" сопровождается короткой надписью о том, что за счёт электромагнитного импульса рельсотрон может стрелять на дальность в 100 миль. 

Скриншот из видео. Источник: https://www.msn.com/en-us/news/technology/us-navy-demonstrates-electromagnetic-railgun/vi-AA1iyfUA

Также отмечено, что короткий 13-секундный ролик не имеет звукового сопровождения. В связи с этим невозможно достоверно определить, где и когда проходило испытания. А также непонятно, насколько ВМС США серьёзны в своих намерениях вернуться к программе.

В качестве последнего и релевантного источника информации приводится недавняя статья Asia Times, в которой рассказывается о том, что японская рельсовая пушка "готова открыть огонь по гиперзвуковой угрозе со стороны Китая". 

Япония успешно провела испытания морского электромагнитного рельсотрона среднего калибра на морской платформе, что сигнализирует о потенциале высокотехнологичной трансформации оборонительной позиции Токио, согласно отчету Warzone… Японское агентство технологий закупок и логистики (ATLA), входящее в состав Министерство обороны страны (MOD) объединилось с Японскими морскими силами самообороны (JMSDF) для проведения испытаний.

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В качестве резюме необходимо отметить, что пока остается неясным насколько серьёзны намерения американцев и насколько они продвинулись в своём проекте. Но если учесть достаточно плотное военно-техническое сотрудничество между США и Японией, то исключать ничего нельзя.

#сша #техника #оружие #наука #вооружение #военный #разработки #рельсотрон #электромагнитное оружие
Источник: 19fortyfive.com
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