Сообщение о передаче в войска первой партии установок "Мальва" не осталось незамеченным в Польше

Самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва". Фото: ЦНИИ Буревестник

На Западе всегда пристально следили за российскими оружейными новинками. Военные из НАТО и всевозможные околовоенные эксперты привыкли считать и оценивать отечественное вооружение. Это стремление тем более усилилось в условиях современного геополитического противостояния.

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Буквально в конце лета 2023 года стало известно, что новейшая 152-мм самоходная артиллерийская установка "Мальва", построенная на колёсной базе высокой проходимости, прошла государственные испытания. Тогда же было заявлено, что первая партия таких орудий в скором времени поступит в войска. Прошло всего два месяца, как пресс-служба государственной корпорации "Ростех" выпустила заявление, в котором говорится о том, что первая партия САУ данного типа уже передана ВС РФ.

Разумеется, такое заявление не осталось незамеченным на Западе, а конкретно в Польше. Это, конечно, если эту страну можно отнести к Западу. С другой стороны, Польша входит в западный военный блок – НАТО.

На страницах польского военно-политического издания Defence24 (одного из крупнейших в Европе) вышел материал, посвящённый отечественной оружейной новинке. В нём говорится о том, что новейшая САУ уже на вооружении армии России. Заявление "Ростеха" не осталось незамеченным. О чём же заявили польские эксперты?

Если не вдаваться в технические характеристики, которые есть в открытом доступе, то поляки отметили, что вся конструкция установки 2С43 "Мальва" предельно упрощена и облегчена. Последний фактор делает российскую САУ авиатранспортабельной, так же как и западные аналоги.

Отмечено, гаубица, вероятно, оснащена полуавтоматической или автоматической системой заряжания, обеспечивающей довольно высокую скорострельность (до 8 выстр./мин). Вероятно, есть и гидравлические упоры, стабилизирующие установку во время стрельбы.

Но самое главное, на чём акцентировали своё внимание польские аналитики, это то, что в будущем "Мальва" получит орудие от новейшей самоходки 2С35 "Коалиция-СВ". Новая гаубица позволит эффективно поражать цели на дистанции более 40 километров при использовании активно-реактивных снарядов.

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Необходимо отметить, что начало серийного производства "Мальвы" очень беспокоит весь блок НАТО. Вероятно, в силу упрощения конструкции российская армия сможет получить больше установок крупного калибра. И в одном польские эксперты не правы. Заявленная дальность стрельбы установки "Коалиции-СВ" высокоточными снарядами достигает 70 километров. А ведь аналогичные характеристики могут появиться и у "Мальвы".