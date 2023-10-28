Королевский флот Великобритании совместно с Корпусом морской пехоты США провёл очередные испытания истребителя F-35B

Истребитель F-35B. Фото: Королевский флот Великобритании

Американский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, разработанный корпорацией "Локхид Мартин" в рамках программы JSF (Joint Strike Fighter — единый ударный истребитель), совершил свой первый полёт в далёком 2006 году. Машина выпускается в трёх вариантах. F-35A – классический вариант самолёта, F-35B – истребитель c укороченным взлётом и вертикальной посадкой, F-35C – палубный самолёт для авиации флота.

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Отличительной особенностью американской "невидимки" является размещение вооружения во внутрифюзеляжных отсеках. Обычно штатный вариант подвески включает четыре ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности и пару ракет ближнего боя. Вместо ракет большой дальности можно подвесить авиационные бомбы.

Конечно, авиационные средства поражения можно разместить на держателях под плоскостями крыла. Но тогда F-35 перестает быть "невидимым". Вариант с максимальной боевой нагрузкой у американцев и их союзников называется "режимом зверя". Примечательно, что раньше в таком режиме использовались только истребители в варианте F-35A. Всё же короткий взлёт накладывает определённые ограничения.

И вот свершилось. F-35B впервые начал летать в "режиме зверя". Об этом сообщил профильный авиационный ресурс Flug Revue. Как заявили эксперты издания, первенство в полётах такого рода принадлежит пилотам Королевских ВВС Великобритании (RAF). Пилоты британского авианосца HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский") впервые подняли F-35B с палубы корабля с максимальной боевой нагрузкой.

Фото: Королевский флот Великобритании

Отмечено, что в таком варианте подвески F-35B имеет массу почти на десять тонн больше, чем пустой. В ходе текущих испытаний истребитель был оснащён полным комплектом бомб с лазерным наведением, включая 227-килограммовые и 453-килограммовые Paveways. Такой вариант подвески потребовал дополнительного разбега до трамплина. Обычно для того, чтобы самолёт поднялся в воздух, требуется всего 107 метров длины палубы, однако на этот раз длина разбега составила 260 метров!

Пилотировали самолёты лётчики-испытатели морской пехоты майор Пол Гуква и подполковник Майкл Липперт. Ещё одним новшеством стало то, что им пришлось сбросить бомбы для того, чтобы посадить самолёты обратно на палубу авианосца. Для посадки F-35B требуется новая процедура.

Третий раунд испытания истребителя проводится в Северной Атлантике с 11 октября. Пара F-35B приписана к испытательной эскадрилье VX-23 с базы Патаксент-Ривер, США. В ходе испытаний основное внимание уделяется посадке "с перекатом", когда самолёты после касания медленно катятся по палубе. Затем они останавливаются при помощи собственных тормозов.

Обычно истребители приближаются в режиме висения к левому борту авианосца, затем производится вертикальная посадка в заданном месте палубы. Процедура SRVL (Shipborne Rolling – вертикальная посадка) предназначена для обеспечения возможности возврата на носитель с более высокими массами - то есть либо с неизрасходованным топливом, либо с вооружением. Первая такая посадка на "Принц Уэльский" была выполнена 19 октября 2023 года. Пилотировал истребитель майор Пол Гуква из Корпуса морской пехоты США. Впервые процедура была опробована Королевским флотом на однотипном авианосце HMS Queen Elizabeth ещё в 2018 году. Теперь её предстоит доработать для того, чтобы обучить строевых лётчиков.

Фото: Королевский флот Великобритании

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Довольно любопытная ситуация – заявлено об испытаниях, проводимых Королевским флотом Великобритании, а летают американские испытатели. Впрочем, неудивительно, поскольку бывшая "владычица морей" нынче уже не та, да и F-35B – машина сложная. Кроме того, вся линейка истребителей данного типа до сих пор не лишена ряда недостатков.