В военном ведомстве США проявляют беспокойство из-за роста количества ядерных ракет у КНР

Фото: TASS/Zuma

Бывшие западные "партнёры" всегда любили считать чужие оружейные арсеналы. И это стремление только усилилось в условиях современных геополитических реалиях. В Пентагоне заявили, что Китай с 2020 года удвоил свой ядерный арсенал более чем в два раза. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defence News со ссылкой на некоего высокопоставленного представителя военного ведомства США.

реклама

Как говорится в публикации, по состоянию на май 2023 года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имела в своём распоряжении 500 действующий ядерных боеголовок. В то же время по данным отчёта за 2020 год таких зарядов было только 200 единиц.

В Пентагоне ожидают, что к концу десятилетия китайская армия увеличит свой ядерный арсенал до 1000 боеголовок, а к 2035 году таких зарядов будет насчитываться уже 1500.

Ядерный разработки Поднебесной не ограничиваются одними боеголовками. Согласно отчёту "О военной мощи Китая", НОАК увеличивает свои запасы систем доставки ядерного оружия на суше, море и воздухе. Кроме того, власти Поднебесной постоянно инвестируют в соответствующую инфраструктуру, необходимую для поддержания этого роста.

Как говорится в докладе, в 2022 году Китай, вероятно, завершил строительство новых шахт, в которых будут размещены до 300 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет. Часть из этих ракет, вероятно, уже загружена в шахты.

Китай также увеличивает и количество шахтных пусковых установок и для ракет на жидком топливе. В совокупности все инвестиции приводят к тому, что ядерные силы КНР способны "стрелять быстрее".

Увеличение числа ядерных боеголовок было одним из главных приоритетов официального Пекина в многолетнем стремлении по модернизации своей армии.

"По сравнению с усилиями НОАК по ядерной модернизации десятилетней давности нынешние усилия затмевают предыдущие попытки как по масштабу, так и по сложности", — говорится в докладе Пентагона.

В конце сентября 2023 года Министерством обороны США была опубликована новая стратегия по противодействию оружию массового поражения. В последний раз аналогичный документ публиковался аж в 2014 году, когда внимание Пентагона в регионе было сосредоточено на террористических группах и "странах-изгоях" – Иране и Северной Корее.

Как заявил Джон Пламб, отдела комплексного сдерживания Пентагона, скорость и масштаб роста ядерного потенциала Китая таковы, что просто "захватывает дух". Представитель американского военного ведомства выразил надежду, что Пекин будет открыт по отношению своих ядерных сил по мере их роста. Власти КНР часто заявляли, что неприятие большей прозрачности ядерных сил Китая основано на количественной асимметрии по сравнению с ядерными запасами России и США.

В качестве резюме необходимо отметить, что представители американского военного ведомства могут не надеяться, что власти КНР сделают свои ядерные силы более открытыми для Вашингтона. Международная обстановка этому не способствует. Кроме того, есть определённая вероятность, что в Пекине всё же намерены вернуть Тайвань под собственный суверенитет. А Тайвань является одним из главных союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.