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crazycat21
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
Посмотрев на Украину, военно-политическое руководство Норвегии решило не покупать дополнительные танки

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Прототип-демонстратор танка Leopard 2A7. Фото из открытых источников

В мире насчитывается не так много стран, способных производить современные основные боевые танки. Если говорить о Западной Европе, то данный тип боевых машин могут выпускать Германия и Франция. Ещё когда-то могли британцы. Но танкостроение Великобритании, когда-то подарившей миру "танк" окончательно деградировало. 

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Если говорить о французских танках Leclerc, то они безумно дорогие. Именно поэтому операторами этих машин помимо Франции являются только два государства на планете, у которых есть деньги – ОАЭ и Иордания. 

Самым сбалансированным по соотношению цена/качество, а поэтому самым массовым, европейским танком является Leopard 2 в различных модификациях. Машины этого типа стоят на вооружении армий целого ряда стран. Однако и с "Леопардами" не всё так гладко. Суровые современные реалии выявили ряд недостатков в немецком изделии, что немного отпугивает потенциальных заказчиков. 

Стало известно, что Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2. Соответствующую информацию распространил профильный ресурс Breaking Defense.

Издание приводит слова, которые сказал генерал-майор Ларс Лервик, начальник штаба армии Норвегии. 

Нынешняя война в Украине показывает, что мы должны быть способны продолжать борьбу в течение более длительного времени, а это требует больших усилий.

Со слов генерала, Норвегия решила не использовать опцион на покупку 18 танков Leopard 2A8. Высвободившиеся средства будут направлены на приобретение средств ПВО и дальнобойных артиллерийских систем.

При этом высокопоставленный военный отметил, что контракт на 54 аналогичных танка, ранее заключенный с немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann (KMW) остаётся в силе. Этих боевых машин хватит для оснащения тяжёлой механизированной бригады, соответствующей стандартам НАТО. 

Контракт на 54 "Леопарда" с опционом на 18 танков был заключен между правительством Норвегии и концерном КMW в начале 2023 года. Стоимость контракта составила 1,89 млрд долларов США.

Как заявил норвежский генерал, поставки новых немецких танков должны быть завершены к середине 2027 года.

Что-то с "Леопардами" не то, что заставило норвежцев отказаться от опциона... Что именно? Норвежский генерал уже ответил на вопрос – противостояние на Украине. Как оказалось, даже самые защищённые танки Leopard 2A6 превосходно горят.

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Кроме того, некоторый источники указывали на то, что немцы просто в наглую стали "ломить" цену за дополнительные танки. Да и сроки поставки этих машин (до 2031 года) вряд ли понравились норвежцам. 

#техника #оружие #танк #военный #leopard 2a
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