Литовское правительство решило объединить имеющиеся бригады в более крупное соединение

Фото из открытых источников

Кабинет Министров Литовской республики на очередном заседании одобрил план Министерства обороны страны о развёртывании в составе национальных вооружённых сил мотопехотной дивизии. Об этом со ссылкой на пресс-службу литовского правительства сообщило агентство ТАСС.

реклама Развертывание дивизии, интегрированной в региональные оборонные планы НАТО, обеспечит эффективность управления на уровне НАТО войсковыми подразделениями и станет идеальной платформой для совместных действий с размещенными в Литве силами союзников.

В настоящий момент самым крупным войсковым формированием в составе литовской армии является бригада. В настоящий момент в литовских ВС всего три бригады: пехотная бригада "Железный волк", пехотная бригада "Жемайтия" и лёгкая пехотная бригада "Аукштайтия". При этом элитная моторизованная (пехотная) бригада "Железный волк" с 2018 года находится в оперативном подчинении немецкой танковой дивизии!

В составе формируемой в Литве мотопехотной дивизии должен появиться танковый батальон. Но в настоящий момент у Литвы пока нет ни одного танка. Решение о закупке этих боевых машин литовский парламент должен принять текущей осенью.

Особо стоит отметить, что формирование новой литовской мотопехотной дивизии никак не повлияет на увеличение численности личного состава армии Литвы. Согласно данным ресурса Global Firepower, на начало 2023 года литовская армия насчитывала 16000 человек личного состава. Вероятно, это цифра не изменится, а если и изменится, то весьма незначительно. Просто уже имеющиеся пехотные бригады введут в состав новой дивизии, под единое командование.

Что касается танкового подразделения, то в него переформируют один из уже имеющихся пехотных (моторизованных) батальонов. Кстати, о танках...

По штатам НАТО танковый батальон насчитывает 52 основных боевых танка (ОБТ). Это в бундесвере, танковый батальон армии США имеет на вооружении 54 ОБТ. Где Литва собралась брать деньги на такое количество боевых машин? Современный танк стоит очень дорого. Как-то в прессе приводилось высказывание одного литовского военного, который заявил, что у республики хватит средств только на формирование... танкового взвода. Остальное всё мечты.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Даже если средства найдутся, то где Литва намерена брать танки? Если учесть настоящий "танковый голод" в Европе и то, с какой скоростью немецкие оборонные предприятия выпускают новые "Леопарды", то ждать литовцам придётся очень долго. Поэтому велика вероятность того, что если "звёзды сойдутся" (будут деньги и будут танки), то Литве спихнут какое-нибудь старьё со складов типа Leopard 1.