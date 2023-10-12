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crazycat21
Германия передаст Украине вооружения на 1,1 млрд долларов: что войдёт в новый пакет
В то время, когда США сокращают финансирование Украины, расщедрилась Германия

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka

Коллективный Запад, крайне заинтересованный в ослаблении России, продолжает оказывать сопредельной территории "помощь" различными нехорошими товарами военного назначения. Недавно в Брюсселе состоялось очередная встреча министров обороны стран НАТО в так называемом "формате Рамштайн". В ходе этой встречи обсуждалось, кто сколько даст Украине из своих уже достаточно опустошённых арсеналов. 

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В этот раз киевских деятелей явно подвели американцы. Штаты объявили, что до конца текущего года могут предоставить военного имущества только на 200 миллионов долларов. А координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби в ходе очередного брифинга вообще сравнил финансирование незалежной с верёвкой, у которой есть конец. Так и сказал, что США уже "подошли к концу верёвки". Не такого ожидали в Киеве, не такого...

Но киевских деятелей выручили немцы. То ли по собственной инициативе, то ли кто-то сильно попросил. Германия передаст Украине вооружения на 1,1 млрд долларов. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны страны. Что войдёт в новый пакет военной "помощи"?

Во-первых, это зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства. В состав системы войдут командный пункт, радиолокационная станция, восемь пусковых установок, а также более 60 ракет.

Во-вторых, будут переданы два ЗРК IRIS-T: один средней дальности, другой малой дальности. Оба комплекса также будут переданы с ракетами.

В-третьих, Германия "подарит" ещё 10 устаревших основных боевых танков Leopard 1A5.

В-четвёртых, дополнительно будут переданы ещё три самоходных ЗСУ Gepard на шасси всё того же старого "Леопарда".

Это всё из серьёзного вооружения. Кроме этого будут переданы 15 бронетранспортёров, 20 бронированных эвакуационных автомобилей и артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Отдельным пунктом обозначено некое оборудование (комплект) для украинского спецназа. Стоимость этого оборудования составляет более 20 миллионов евро. 

Заявлено, всё имущество будет поставляться со складов немецких военных. То есть оно будет взято из наличия бундесвера. Поэтому поставки состоятся уже в ближайшее время.

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Как видно, самым ценным из запланированного к передаче вооружения является американский ЗРК Patriot в составе восьми пусковых и ракет. Интересно, надолго ли его хватит, учитывая количество передаваемых ракет? Заявлено более 60 ЗУР. Вероятно, что всё же 64 ракеты – двойной боекомплект комплекса (на одной пусковой размещается по 4 ракеты). Ненадолго! Достаточно вспомнить, как зенитчики, охранявшие воздушное пространство Киева, отстрелялись, когда к ним летела гиперзвуковая ракета "Кинжал". Тогда за короткий промежуток времени были выпущены все 32 ракеты комплекса. С нулевым результатом. После чего американцы заявили, что их комплекс получил повреждения и находится в ремонте.

#техника #оружие #вооружение #военный
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