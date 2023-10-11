Эксперты из США уверены, что европейский спрос на истребитель F-35 будет только расти

Истребитель F-35 ВВС Дании. Фото: Lockheed Martin

Свой первый полёт малозаметный истребитель F-35 Lightning II от компании Lockheed Martin, разработанный в рамках программы JSF (Joint Strike Fighter единый ударный истребитель) cовершил в далёком 2006 году. В 2016 году машина была принята на вооружение ВВС США.

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С момента принятие на вооружение выпущено уже более 975 экземпляров данного типа в трёх различных модификациях. За годы производств F-35 стал самым дорогим боевыми самолётом в мире. Это если не брать в расчёт штучные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и едва запущенный в производство новейший B-21 Rider. Стоимость всей программы F-35, включая научно-исследовательские и конструкторские работы, уже перевалила за 55 миллиардов долларов США! При этом самолёт по-прежнему не избавился от нескольких сотен недостатков, многие из которых довольно серьёзные.

Несмотря на это американцы продолжают продавать свое изделие по абсолютно астрономической цене. Справедливости ради, в маркетинг в США умеют. Достаточно вспомнить их знаменитую газировку, которая изначально практически ничего не стоит.

Довольно любопытный материал, посвящённый истребителю F-35 был опубликован на страницах профильного издания Military Watch. Американские аналитики утверждают, что F-35 продолжает завоёвывать Европу благодаря новым клиентам и локализованному производству. Впрочем, это вполне объёктивное утверждение, подкреплённое фактами.

Истребитель F-35A ВВС Норвегии во время учений в Финляндии. Источник фото: defence24.pl

Американские эксперты говорят о том, что всё большее число стран размещает заказы на данный тип самолёта. Круг покупателей заметно расширился. И это не только те государства, которые изначально участвовали в программе разработки самолёта. В частности, Германия заказала F-35 в 2021 году, а в 2022 свой заказ разместила и Швейцария. Отмечено, что последняя изначально "проявляла признаки нежелания" покупать именно F-35.

Затем клиенты на этот самолёт появились и среди стран Восточной Европы, имеющих низкие доходы. Эти государства находятся вблизи "линии фронта" НАТО – Россия.

В конце сентября правительство Чехии утвердило план закупки 24 истребителей F-35. Стоимость контракта составила 6,5 миллиарда долларов. Как заявил Пётр Фиала, премьер-министр правительства Чехии, поставки F-35 должны начаться в 2031 году, а завершиться в 2035 году. Глава чешского правительства обосновал столь дорогостоящую покупку. Ниже приведены его слова.

Если сравнивать возможности самолетов и срок их службы с ценой, лучшего решения для выполнения задач тактической авиации армии Чехии не существует на ближайшие десятилетия.

При этом сами эксперты Military Watch констатируют, что самолёты-невидимки призваны заменить небольшой парк ВВС Чехии, состоящий из 14 истребителей четвертого поколения Gripen (арендованы у Швеции). Но сам F-35 является значительно более сложным самолётом по сравнению с шведским JAS 39 Gripen. Он примерно в два раза больше шведской машины и требует в несколько раз больше часов обслуживания на один лётный час. Соответственно, эксплуатационные расходы ВВС Чехии возрастут в разы.

Следующей страной, которая захотела приобрести американские истребители, стала Румыния. В конце сентября министерство обороны страны подало в парламент запрос на разрешение закупки 32 самолётов F-35. В настоящий момент румынские ВВС эксплуатируют старые истребители F-16, приобретённые у Португалии и Норвегии. Срок службы этих машин должен закончиться в начале-середине 2030-х годов.

Как отмечают эксперты Military Watch, решение властей Румынии оказалось весьма неожиданным. Ранее эта страна предпочитала самолёты с самыми низкими эксплуатационными расходами. В то же время американский F-35 имеет самые высокие расходы на эксплуатацию среди всех известных однодвигательных боевых самолётов. Ниже приведено заявление начальника Генерального штаба Румынии Даниеля Петреску.

Мы знаем, что для ввода в эксплуатацию такого потенциала требуется много времени. Мы предлагаем начать уже сейчас и в перспективе 2030-х годов, когда имеющиеся у нас самолеты F-16 исчерпают свой ресурс, иметь возможность перейти на самолет нового типа.

По версии Military Watch, европейские продажи F-35 со временем будут только расти. Именно по этой причине США и Германия в 2023 году заключили соглашение о локализации производства фюзеляжей F-35 на немецких предприятиях. И именно эти предприятия впоследствии будут заниматься обслуживанием самолётов данного типа, принадлежащих всем странам континента. Также отмечено, что 2022 году стал поворотным в распространении американских самолётов в Европе.

Как уже говорилось, в маркетинг США умеют. Бизнес – ничего личного. Ещё одно доказательство того, что Североатлантический альянс (НАТО) в руках Вашингтона – не более чем инструмент, чтобы заставить "партнёров" покупать именно американское оружие. Лучше самолёты, там высокая добавленная стоимость.

Надо было умудриться заставить Чехию купить самолёты по 270 миллионов долларов за единицу. Вероятно, в стоимость входят обучение персонала, тренажёры, вооружение, "логистика" и прочее, но всё же очень дорого.

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Что касается Румынии... Неужели там надеются разбогатеть в перспективе? Сомнительно.