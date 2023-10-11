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crazycat21
Зеленский потребовал от НАТО системы ПВО большой дальности
Президент Украины неожиданно прибыл в Брюссель и снова стал требовать

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Фото: Simon Wohlfahrts / Getty Images

Последнее своё масштабное турне по Европе Зеленский предпринял в конце августа. Тогда он посетил несколько европейских столиц, где просил предоставить американские истребители. Европейцы вняли просьбам и требованиям, пообещали что передадут самолёты F-16 в рамках так называемой "истребительной коалиции".

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Спустя месяц после европейского вояжа Зеленский посетил и США, где снова что-то просил и требовал. Правда, даже американское экспертное сообщество признало тот визит провальным. Зеленскому не дали выступить в Конгрессе из-за "занятости" американских законодателей, да и вообще приняли достаточно прохладно. Вероятно, по той причине, что глава незалежной не оправдал надежд – обещанный "контрнаступ", в который Запад вложил миллиарды, так и не состоялся.

После этого руководитель Украины особо нигде не светился. До 10 октября, когда он посетил соседнюю Румынию. Там Зеленский встречался со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Как заверяет украинская сторона, Украине и Румынии удалось договориться о "стратегическом" партнёрстве. Хотя и в Румынии Зеленского встретили достаточно прохладно. Даже перед Сенатом не дали выступить. А некоторые румынские парламентарии вообще высказали самостийному президенту всё, что о нём думают. В общем, не задалось.

Видимо, чтобы два раза не вставать, Зеленский решил прямиком заехать в Брюссель. Там как раз проходит встреча министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн". На этой встрече обсуждаются будущие поставки вооружений Украине. Кстати, от том что незалежный начальник прибудет в Брюссель, никто не знал. Или, может, просто не звали? Но как заявил сам Зеленский, в его планах встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и даже с самим главой Пентагона Ллойдом Остином.

В общем, прибыл глава Украины в Брюссель, пообщался с премьер-министром Бельгии, услышал от того, что Украина получит проценты от замороженных российских активов (1,7 млрд). Также Зеленский успел пообщаться и со Столтенбергом, успел на формат Рамштайн...

А ещё Зеленский потребовал от НАТО системы ПВО большой дальности. Слова Зеленского приводит агенство ТАСС:

"ПВО большой дальности может обеспечить безопасность коридоров в Черном море и регионе Дуная. ПВО большой дальности - это уверенность в том, что <...> мы сможем решить проблему российских управляемых авиабомб. Поэтому нам нужен шаг вперед в нашей противовоздушной обороне", - сказал Зеленский на встрече в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО.

Интересно, дадут или нет? Вряд ли. Вся проблема в том, что единственным дальнобойным ЗРК западного производства является американский Patriot. А таких батарей у самих США не так много на вооружении. Правда, есть ещё и европейские страны НАТО, у которых на вооружении имеются "Пэтриоты". Но и этих комплексов тоже не так много. Вряд ли европейцы отдадут последнее. Конечно, можно системы произвести, но это очень дорого и очень долго. 

Ко всему прочему сейчас началась эскалация израильско-палестинского конфликта. Израиль срочно запросил военную помощь от США. И ему эту помощь Вашингтон предоставил на сумму в 2 миллиарда долларов. В пакет помощи входят как раз компоненты ПВО. Поскольку Израиль является стратегическим союзником США на Ближнем Востоке, то основная помощь пойдёт ему. Вашингтон скорее передаст собственные ЗРК из наличия, чем даст проиграть союзнику. Поскольку если проиграет Израиль, но Штаты потеряют доминирующую роль на Ближнем Востоке.

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Что касается Украины, то она не является для США союзником.   В данный момент времени она просто орудие против России. Поэтому Киеву придётся довольствоваться "помощью" в размере 200 миллионов долларов.

#политика #нато #оружие #геополитика #оружие для украины
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