Бельгийцы заявили, что готовы отдать свои самолёты, но не сейчас

Бельгийские F-16. Источник фото:brusselstimes.com

После очередного европейского "турне" Зеленского так называемая западная "истребительная коалиция" всё же была сформирована. На роль стран-доноров, которые "согласились" передать свои истребители F-16, были назначены Дания и Нидерланды. Позже проходила информация, что и Норвегия тоже готова поучаствовать в коалиции. Но, вероятно, норвежцы всё же продадут свои модернизированные самолёты. Тем более потенциальные покупатели есть.

реклама

Ещё одним крупным оператором американских истребителей F-16 в Европе является Бельгия. Согласно открытым данным, на начало 2023 года в составе ВВС этой страны насчитывалось 52 "Боевых сокола" – 44 одноместных F-16A и 8 двухместных F-16B.

Несмотря на неоднократные просьбы Киева передать хоть немного самолётов, бельгийцы упирались до последнего. Сначала сказали категорическое "нет", затем заявили, что надо подумать. Потом в Брюсселе сказали, что после оценки технического состояния имеющихся машин, они не готовы передавать их никому. Даже Украине. Мол, самолёты старенькие, изношенные, планеры в трещинах. А те что летают, нужны самим. Конечно, можно передать несколько машин, но исключительно в учебных целях. И чуть позже было официально заявлено, что никакой передачи не будет, поскольку изъятие даже части самолётов из наличия ВВС Бельгии существенно скажется на обороноспособности страны!

Но, похоже, бельгийцев попросили "старшие товарищи" из-за океана. Либо киевские деятели уже просто достали своими просьбами-требованиями. Стало известно, что Бельгия передаст Украине свои истребители F-16 в 2025 году. Как передаёт ТАСС, об этом сообщила министр обороны королевства Людивин Дедондер. Заявление было сделано перед очередной встречей министров обороны НАТО в Рамштайне. Именно там заседает контактная группа по поставкам оружия на Украину.

Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году.

Количество запланированных к передаче самолётов не называлось. Но планы передачи тесно увязаны с началом поставок заказанных ещё в 2018 году истребителей пятого поколения F-35. Первоначально планировалось, что поставки начнутся ещё в текущем году, но сроки неоднократно сдвигались.

В заявлении министра обороны Бельгии прекрасно всё! И сейчас станет понятно почему.

Во-первых, все имеющиеся у страны F-16 в течение ближайших 5-6 лет окончательно выработают свой ресурс.

Во-вторых, когда начнутся поставки F-35 (возможно даже в конце 2024 года), то ВВС Бельгии будут получать всего по 4-5 таких машин. Соответственно, именно по столько F-16 будет выводиться из эксплуатации.

В-третьих, Бельгия взяла на себя обещание по техническому обслуживанию всех F-16, передаваемых Украине со стороны "авиационной коалиции". Разумеется, не за так.

Если верить министру обороны Бельгии, то в НАТО всерьёз полагают, что боевые действия на сопредельной России территории продлятся и в 2025 году. Весьма сомнительно. Конечно, Украина может получить какие-то F-16. От той же Дании. Только обслуживать и ремонтировать, как обещали бельгийские власти, будет нечего. Потому что эти самолёты ждёт полёт только в один конец.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

При этом сами бельгийцы ничего отдавать не собираются. Просто следуют общему тренду в рамках трансатлантической солидарности.