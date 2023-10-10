Всего три человека несут ответственность за разжигание израильско-палестинского конфликта

Фото: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Израильско-палестинский конфликт имеет глубокие корни и перманентно то затухает, то вспыхивает в течении многих десятилетий. С самого момент образования израильского государства. В настоящий момент конфликт снова перешёл в горячую фазу. В настолько горячую, что последствия могут оказаться непредсказуемыми. Кардинально может измениться геополитический расклад сил не только на Ближнем Востоке, но и во всём мире.

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Кому это надо, вопрос отдельный. Версий много и все они имеют право на существование. А вот кто виноват в очередной эскалации? На этот вопрос весьма точно ответил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Свою точку зрения он изложил во время очередного пленарного заседания нижней палаты Парламента.

Вячеслав Викторович заявил, что США вместе с Брюсселем наводнили Украину оружием. А киевские власти, или те кто над ними стоит, просто взяли и продали это оружие на Ближний Восток. И сейчас это оружие стреляет. Что касается конкретных виновников обострения, то политик назвал и их. Это Байден, Макрон и Шольц. Именно они несут ответственность за создание напряжённости во всём мире.

Как говорится, не в бровь, а в глаз. Только следует отметить, что Макрон и Шольц настолько же зависимы от Вашингтона, как и те, которые сидят в Киеве. Макрон ещё как-то старается демонстрировать самостоятельность, но Шольц полностью лишён какой-либо субъектности. Наглядным примером могут служить история с Северными потоками и ситуация, в которой оказалась экономика Германии.

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