Власти Израиля просто смотрели не в ту сторону

Фото: Times of Israel / GPO



На Ближнем Востоке идёт эскалация непрекращающегося конфликта между израильтянами и палестинцами. После нападения группировки ХАМАС на израильские территории Тель-Авив стал применять все доступные средства, чтобы отомстить. А если попросту, то стал сравнивать с землей сектор Газа.

Даже западные СМИ заявляют, что в первый день конфликта израильская армия, считавшаяся лучшей в регионе и спецслужбы Израиля (одни из лучших в мире), продемонстрировали свою неготовность и несостоятельность к такому. Кроме того, достоянием общественности стал ещё один довольно странный и непонятный факт. Оказывается, египетская разведка предупреждала Израиль об опасности, но была проигнорирована. Об этом пишут СМИ, такие, как Times of Israel (со ссылкой на Associated Press) и всё то же агентство AP.

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Информация приведена со ссылкой на представителя разведки Египта. Кстати, именно эта страна регулярно выступает посредником между израильтянами и палестинцами. Как заявил разведчик, Каир неоднократно предупреждал Тель-Авив, что в скором времени может произойти взрыв и он будет очень масштабным. Но власти Израиля проигнорировали эти предупреждения.

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Со слов представителя спецслужбы Египта, в качестве основной угрозы Тель-Авив рассматривал Западный берег, и преуменьшал угрозу со стороны сектора Газа. Это объясняется тем, что в нынешнем кабинете министров Биньямина Нетаньяху имеются весьма активные сторонники строительства новых поселений именно на Западном берегу (палестинские территории). И эти люди лоббировали усиление мер безопасности именно на этом направлении. А южное направление осталось без должного внимания.