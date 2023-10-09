Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Египетская разведка предупреждала Израиль об опасности, но была проигнорирована
Власти Израиля просто смотрели не в ту сторону

реклама

Фото: Times of Israel  / GPO

На Ближнем Востоке идёт эскалация непрекращающегося конфликта между израильтянами и палестинцами. После нападения группировки ХАМАС на израильские территории Тель-Авив стал применять все доступные средства, чтобы отомстить. А если попросту, то стал сравнивать с землей сектор Газа. 

Даже западные СМИ заявляют, что в первый день конфликта израильская армия, считавшаяся лучшей в регионе и спецслужбы Израиля (одни из лучших в мире), продемонстрировали свою неготовность и несостоятельность к такому. Кроме того, достоянием общественности стал ещё один довольно странный и непонятный факт. Оказывается, египетская разведка предупреждала Израиль об опасности, но была проигнорирована. Об этом пишут СМИ, такие, как Times of Israel (со ссылкой на Associated Press) и всё то же агентство AP. 

реклама

Информация приведена со ссылкой на представителя разведки Египта. Кстати, именно эта страна регулярно выступает посредником между израильтянами и палестинцами. Как заявил разведчик, Каир неоднократно предупреждал Тель-Авив, что в скором времени может произойти взрыв и он будет очень масштабным. Но власти Израиля проигнорировали эти предупреждения. 

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Со слов представителя спецслужбы Египта, в качестве основной угрозы Тель-Авив рассматривал Западный берег, и преуменьшал угрозу со стороны сектора Газа. Это объясняется тем, что в нынешнем кабинете министров Биньямина Нетаньяху имеются весьма активные сторонники строительства новых поселений именно на Западном берегу (палестинские территории). И эти люди лоббировали усиление мер безопасности именно на этом направлении. А южное направление осталось без должного внимания. 

#политика #израиль #военный #сектор газа #конфликты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Израильская армия наносит удары по ливанским территориям, атаковав «Хезболлу»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
8
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
3
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
+
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
7
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
6
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Минобороны России: Ракетный комплекс «Сармат» в ближайшее время встанет на боевое дежурство
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАС против Израиля
1
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
3
Core i7-14700K весьма превзошёл i7-13700K в 4 версиях Cinebench, а i9-14900K обогнал i9-13900KS
7

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
9
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
5
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
24
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
65
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
9
О будущем рынка настольных игр в России
4
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
4
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
29
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100913
18:53
К сожалению, договаривается "свора", а не граждане.
Экс-советник Кучмы призвал Киев начать переговоры с Москвой на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС
Vadim Iljin
18:52
а ты типа" великоумный" либеродрилл?? Хвост разве не твой в сортире валяется?)))
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Vadim Iljin
18:50
да это давно уже известно!
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Никита Никитенко
18:46
Блин, не знаю. MSI GTX 1070, греется до 82 (редко выскакивает 83). Работает уже как 7 лет. Ни вскрывал не разу. Температура напрягает, но пока работает.
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Вассисуалий Лоханкин
18:45
Не сдохли здесь- сдохнут там...
На севере Мали замечены украинские наёмники
Vadim Iljin
18:45
а у меня сохранилась такая кружка , спёр в пивбаре в 1984 обмывали моё возвращение из армии ))) кстати пиво почему то вкуснее из неё пить, правда вкус пива в советское время был другой - его тогда н...
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Vito Vago
18:44
Получат в ответ! У арабов появилась возможность поквитаться.
Израильская армия наносит удары по ливанским территориям, атаковав «Хезболлу»
Алексей Селивёрстов
18:39
Apex Stealth+ 3000 Обычный 2000
Илон Маск рассказал, когда станет возможным первый пилотируемый полёт на Марс
Chimbal
18:29
Да ты что! А я не знал! Ох уж эти "умники"...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
мама Стифлера
18:17
Аналитики НАТО отметили, что ХАМАС за сутки наступления занял больше территории, чем ВСУ за четыре месяца.
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем