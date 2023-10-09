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crazycat21
Дания работает над расширением коалиции по передаче истребителей F-16 Украине
Премьер-министр Дании прямо сказала, что необходимо защитить западные ценности чужими руками

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Фото: © Petras Maluskas/AFP/Getty Images


На протяжении длительного времени Киев требовал от коллективного Запада передать ему истребители F-16 американского производства. После очередного европейского вояжа Зеленского, который был больше похож на гастроли, это, наконец, удалось. Готовность поделиться самолётами из наличия собственных ВВС выразили Дания и Нидерланды. Позже о такой возможности заявили и власти Норвегии. Датчане готовы отдать 19 истребителей, голландцы – 42 машины (со слов самого Зеленского). Что касается норвежцев, то в Стокгольме не озвучили, сколько самолётов они готовы "подарить". Заявили лишь о такой возможности. Вероятно, по той причине, что норвежцам удобнее продать свои F-16. Тем более есть потенциальные клиенты. Также Дания, Нидерланды и США взялись за подготовку самостийных пилотов. Примечательно, что среди стран-доноров, готовых отдать истребители, нет самих США. У последних этих F-16 огромное количество, стоящих на хранении в пустыне Дэвис-Монтана. 

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В общем, пообещали, но пока не дали... И вряд ли дадут в свете современных геополитических реалий. К тому же наивные европейцы стали о чём-то догадываться. О том, что зря пообещали. Взамен то ничего не дадут. На это указывает косвенный факт. Дело в том, что Дания работает над расширением "истребительной коалиции" по передаче истребителей F-16 Украине.

Соответствующее заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время очередного заседания Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Глава правительства Дании сообщила, что её страна вместе с партнёрами работает над углублением и расширением коалиции. Это необходимо для того, чтобы Украина получила как можно больше истребителей F-16 и подготовленных пилотов для них. Правда, подала она всё это под весьма интересным "соусом":

Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе.

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Как говориться, маски сброшены. Премьер-министр Дании рассказала всё как есть. 

#политика #оружие #европа #f-16 #истребители #самолеты #геополитика
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