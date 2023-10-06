Власти Швеции начали торг, чтобы добиться принятия в НАТО

Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Швеции. Фото: Msgt. Billy Johnston, USAF / commons.wikimedia.org

На протяжении длительного времени власти Киева выпрашивали у западных стран истребители. После очередного вояжа Зеленского по европейским столица вопрос был решён для киевских деятелей в положительном ключе. Было заявлено о создании так называемой "истребительной коалиции". Свои самолёты F-16 американского производства согласились отдать Нидерланды, Дания и Норвегия. Эти далеко не новые машины будут взяты из наличия ВВС перечисленных стран. В то же время Киев потребовал что-нибудь посвежее. Такие машины имеются у Швеции. Это лёгкие многоцелевые истребители JAS 39 Gripen, пригодные к эксплуатации с аэродромных участков дорог.

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По разным данным, шведам предложили "подарить" Украине то ли 12, то ли 18 таких самолётов. И вроде бы официальный Стокгольм дал своё принципиальное согласие в данном вопросе. Но только лишь после оценки боеготовности собственных ВВС.

А дальше начался торг. Всё дело в том, что несколько ранее Швеция совместно с Финляндией подали заявку на членство НАТО. Финляндию в альянс приняли быстро и без особых вопросов. А вот у шведов возникли вопросы. Против выступили Турция и Венгрия. Первая обвиняет Швецию в том, что она не выполнила свои обязательства по курдскому вопросу. А в Будапеште засомневались в ратификации заявки из-за обвинений со стороны Стокгольма в "откате от демократии". Вот шведы и начали торговаться.

Как сообщило агентство Reuters, Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 199 американских долларов и даже рассматривает возможность передачи истребителей. Такое заявление сделал министр обороны страны Пал Джонсон.

Как заявил чиновник, Швеции по соображениям внутренней безопасности просто необходимо стать членом НАТО, прежде чем она сможет передать какие-то самолёты. Фактически он прямо дал понять, что если не будет ратификации заявки на вступление, то не будет никаких истребителей.

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Пока сложно предположить, как будут развиваться дальнейшие события. Венгерский премьер-министр Орбан вряд захочет портить отношения с Россией. А тут повод есть, ведь это из Стокгольма прозвучали обвинения в нарушении демократии. Что касается Турции, то её президент Эрдоган отличается своим упрямством и будет стоять на своей позиции до конца. С другой стороны, у Вашингтона есть инструменты давления на Анкару. Один из них – это все те же самолёты, но только уже американские F-16, которые так нужны ВВС Турции.