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crazycat21
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
Американцы сбили БПЛА своих союзников стоимостью больше 20 миллионов долларов

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Фото: ВВС США

Многофункциональный малозаметный истребитель пятого поколения F-35 производства корпорации Lockheed Martin стоит на вооружении США и их союзников достаточно давно, с 2016 года. Но с тех пор это очень дорогое чудо инженерной мысли (во всяком случае так его пытаются представить в Вашингтоне) нигде так и не засветилось. Для сравнения, российский Су-35, относящийся к поколению 4++ и выпущенный в гораздо меньших количествах, уже считается самым результативным истребителем 21 века! Ничем подобным американская машина похвастаться не может. Во всех авиационных справочниках боевым "победам" F-35 отводится не более двух-трёх строк. И что это за победы? Подземные схроны каких-то повстанцев, несколько беспилотников, залетевших в воздушное пространство Израиля.

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Впрочем, был и ещё один результативный вылет. В начале 2023 американский самолёт своими ракетами сбил китайский воздушный шар, случайно залетевший в воздушное пространство США. По ту сторону океана этот факт постарались преподать как некое эпическое событие. Но если учесть, что американские военные почти неделю гонялись за этим "шаром-шпионом", и сколько денег было потрачено на охоту за ним, то это по истине золотая ликвидация. 

И вот свершилось, F-35 наконец одержал свою первую воздушную победу. Реальную, а не дутую. Целью оказался вполне полноценный летательный аппарат стоимостью более 20 миллионов долларов. Только принадлежал этот аппарат союзнику США – Турции. 

Довольно любопытные публикации на эту темы появились в западных СМИ, ссылающихся на социальные сети. В последних представлены фотографии обломков турецкого беспилотника ANKA-S. Данный БПЛА в настоящий момент является флагманским дроном ВВС Турции и предметом её огромной гордости. 

Обломки турецкого дрона. Фото: Телеграм

Интересно, что подписи под фотографиями гласят: "Американцы/курды сбили турецкий беспилостник "Анка-С"

По информации СМИ, дрон был сбит истребителем F-35A из 421-й истребительной эскадрильи ВВС США. Поражение производилось ракетой класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Инцидент произошёл 6 октября в провинции Хасека (сирийский Курдистан). 

Турки решили поохотиться на представителей Курдской рабочей партии после взрыва возле здания МВД Турции. Но что-то пошло не так. Когда турецкий дрон находился в воздушном пространстве района, контролируемого курдами, со стороны Иордании неожиданно появилась пара F-35. После чего "Анка-С" навсегда осталась лежать в сирийских песках. 

БПЛА ANKA-S в полёте. Фото: Mustafa.Karabas / TUSAS / commons.wikimedia.org

Первоначально предполагалось, что дрон был сбит из ПЗРК. Но из Анкары весьма прозрачно намекнули, что имел место так называемый "дружественный огонь". И лишь после этого представители командования ВВС США вынуждены были признаться, что БПЛА был сбит американским дежурным истребителем. Согласно официальной позиции США, это была вынужденная мера, поскольку жизни и здоровью американских военных угрожала опасность.

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Интересно, что и американцы и турки находятся в Сирии абсолютно на птичьих правах.  

#сша #турция #беспилотник #f-35 #сирия #anka-s #анка-с
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