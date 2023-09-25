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crazycat21
ASPI: Китай с большим отрывом лидирует в важнейших оборонных технологиях
Австралийские аналитики озадачены тем, что США c их союзниками сильно уступают Китаю в разработке систем для оружия

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Фото: Getty Images

Ещё одно доказательство того, что бывший гегемон (Америка) уже нет тот. По ряду направлений в оружейной сфере американцы превратились в аутсайдеров. Достаточно вспомнить тщетные и безуспешные попытки США создать собственное гиперзвуковое оружие. Ситуация, мягко говоря, для американцев совсем не радужная. Аналитики бьют тревогу.

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Есть такая организация под названием Австралийский институт стратегической политики (ASPI). Специалисты этого института опубликовали доклад, в котором чёрным по белому указано, что Китай с большим отрывом лидирует в важнейших оборонных технологиях. В представленном докладе говорится о том, что из 10 передовых областей "сенсорных технологий" Китай лидирует по 7 позициям, а США (вместе с союзниками) – всего лишь в трёх. Об этом сообщило профильное издание Breaking Defense.

Китайские исследования в области нескольких передовых сенсорных технологий, жизненно важных для военной навигации и целеуказания, в подавляющем большинстве опережают исследования трех его партнеров AUKUS — США, Великобритании и Австралии.

Согласно данным, представленным отделом отслеживания критических технологий ASPI, Китай является лидером в области разработки инерциальных навигационных систем, датчиков магнитного поля, мультиспектральных и гиперспектральных датчиков изображения, датчиков фотоники, радаров, систем спутникового позиционирования, а также гидролокаторов и акустических датчиков. В то же время США преуспели только в разработке квантовых датчиков, атомных часов и датчиков гравитации. 

Как заявили Дженни Вонг-Люнг и Даниэль Пилигрим из ASPI, в широком списке из 64 технологий Китай лидирует по 53 позициям. Ведущими организациями в области исследования сенсорных технологий в КНР являются Китайская академия наук (CAS) и Уханьский университет. Как показало исследование ASPI, оба учреждения развивают работу в семи из десяти областей сенсорных технологий. 

Китайская академия наук является крупнейшей исследовательской организацией в мире, под эгидой которой находятся более 100 институтов и три университета. Что касается университета в Ухане, то он является ведущим учреждением в исследовании и разработке инерциальных навигационных систем, систем глобального спутникового позиционирования, систем мультиспектральных и гиперспектральных изображений. В качестве примера успешной работы в этих направлениях приводится недавний эксперимент, в ходе которого искусственный интеллект управлял космическим спутником на орбите.

Эксперты из ASPI отметили, что Китай пока ещё не занял доминирующую позицию на рынке дистанционных датчиков. Пока лидерство принадлежит США. Их доля составляет 41% рынка общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Но ситуация может измениться с развитием технологий. 

Отмечено, что если добавить исследования и разработки, проводящиеся в Великобритании и Австралии (партнёрах США по AUKUS), то этот альянс по-прежнему "беден" в шести из семи технологиях, в которых лидирует Китай. Даже принятие в состав AUKUS Японии и Южной Кореи с их разработками не позволит ликвидировать отставание. Даже если "добавить" Европу, при условии если она сделает рывок в области радиолокации и спутникового позиционирования, США с союзниками будут отставать от Китая в других направлениях. 

Отмечено, что отчёт ASPI был опубликован на следующий день после того, как Дженнифер Юбэнк, замдиректора ЦРУ, рассказала о технологической гонке между США и Китаем. Также она заявила, что Китай имеет доступ к большему количеству данных, что дает Пекину преимущество в разработке и обучении искусственного интеллекта. Правда, чиновница оговорилась, что Америка со своими партнёрами имеет преимущество в том случае, когда дело доходит до "творчества" и инноваций. 

Ну, да! Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. А так, похоже, что для США вырисовывается совсем грустная картина. Кстати, все перечисленные направления, в которых лидирует Китай, так или иначе связаны с разработкой ракетного оружия, в том числе и гиперзвукового. 

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#сша #китай #техника #оружие #ракеты #искусственный интелект #австралия #aukus
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