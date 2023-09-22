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crazycat21
"Италмас" – новый дрон-камикадзе от российских разработчиков
Плохая новость для недругов из блока НАТО – в "цветочном" ряду российского оружия прибыло

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Барражирующий боеприпас "Италмас". Скрин видео телеканала "Россия 1"

События последнего времени наглядно продемонстрировали, что современные боевые действия невозможны без беспилотных летательных аппаратов. С их помощью осуществляют разведку и корректировку артиллерийского огня. С их помощью наносят удары по целям как на линии боевого соприкосновения, так и в глубоком тылу противника. "Ланцет" с "Геранью" не дадут соврать.

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Долгое время в России не уделяли должного внимания развитию беспилотных систем различного назначения. Однако Специальная военная операция внесла свои коррективы. Российские оборонные предприятия освоили выпуск самых разных дронов. 

Тот же "Ланцет" ещё полтора года назад был известен лишь ограниченному кругу специалистов. А теперь этот дрон-камикадзе является одним из лучших и самым результативным в своём классе. Кроме того, существенно выросла дальность полёта дрона и масса доставляемого "подарка". Достаточно вспомнить, как на Западе среагировали на недавнюю успешную работу наших иксоводов по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме Долгинцево. Возможно, там был не такой мощный заряд, но зато дальность применения говорит сама за себя. Под прицелом оказались объекты в войсковом тылу противника. А у штабистов НАТО и их подопечных из прокси-армии добавилось головной боли.

Про работу "Гераней" говорить не надо. Они с завидной регулярностью продолжают кошмарить противника в оперативной глубине, поражая как военные объекты, так инфраструктурные объекты двойного назначения. 

О "Ланцетах" и "Геранях" наслышаны все. Но этого мало. 

Всё дело в том, что та же "Герань" имеет систему инерциальную систему наведения, дополненную приёмником ГЛОНАСС. Поэтому основными целями для "Гераней" служат стационарные объекты с заранее известными координатами. "Ланцет" может поражать подвижные цели, но ему не хватает дальности. А как быть с особо важными целями в глубине противника, которые могут уехать своим ходом? Например, с батареями ПВО или скоплениями бронетехники... Эта ниша пустовала. Но конструкторам, похоже, удалось её заполнить.

Некоторое время назад на телеканале "Россия-1" был показан новый дрон-камикадзе от российских разработчиков. Продукт компании "Аэроскан" (головное предприятие компании ZALA Aero Group) именуется "Изделие 54". Также у него есть собственное название – "Италмас".

Скрин видеоролика телеканала "Россия 1"

Следует отметить, что название беспилотника никак не является исковерканным названием одной южноевропейской страны, переведённой в разряд недружественных. Российские конструкторы верны себе. Дело в том, что италмас – это цветок, лютик (купальница европейская). Этот цветок является символом Удмуртии, республики наших оружейников. 

Итак, в цветочном ряду российского оружия прибыло. В дополнение к "Герани" появился новый дрон "Италмас". Что собой представляет последний?

Главная особенность нового изделия – его дальность. Дрон, в отличие от "Ланцета", оснащён двигателем внутреннего сгорания. Поэтому способен летать на дальность свыше 200 километров. Кстати, именно этот ДВС и позволил увеличить массу боевой части. Это большой плюс в борьбе с тяжёлой бронетехникой, где "Ланцеты" не всегда справлялись. Если оснастить барражирующий боеприпас кумулятивной боевой частью, то это настоящая катастрофа для представителей западного бронированного "зверинца".

Как заявлено, "Италмас" способен поражать на большом удалении ствольную и реактивную артиллерию. Ряд экспертов считает, что новый продукт российских оружейников идеально подойдёт для уничтожения американских реактивных систем HIMARS и других дальнобойных систем. А ведь он ещё может весьма эффективно работать по живой силе.

Но и это ещё не всё. Самое интересное впереди...

Скрин видеоролика телеканала "Россия 1"

Очевидно, что конструкторы "Изделия 54" сделали упор на снижении заметности дрона. На это указывает двигатель установленный спереди. Такое решение позволяет существенно снизить ИК-сигнатуру боеприпаса. Дрон будет обдуваться не только набегающим потоком воздуха, но и от винта. Поэтому маловероятно, что ракеты ПЗРК с инфракрасной головкой самонаведения смогут его захватить.

Интересно, что ничего неизвестно про систему наведения "Италмаса". В репортаже, показанном по ТВ дрон-камикадзе всегда демонстрировался с одной стороны, нижняя часть никогда не показывалась. Поэтому есть определённая вероятность, что новый беспилотник имеет камеру. А это значит, что оператор дрона сам может выбирать приоритетную цель и направлять боеприпас туда, куда надо! Такой "привет" расчётам ПВО и всяким другим подвижным целям.

Фактически новый российский дрон может оказаться аналогом (или выше) израильского барражирующего боеприпаса Harop.

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Такая вот "вишенка на торте". Очень невкусная для НАТО.

#армия #оружие #беспилотники #дроны #вооружение #ланцет #дроны-камикадзе #герань #барражирующие боеприпасы #италмас
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