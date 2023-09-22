Специалисты профильного авиационного издания предполагают, что Airbus A320 без особых проблем сможет взлететь с поля

Фото: © Гульнара Иванова / ТАСС

12 сентября 2023 года пассажирский авиалайнер Airbus A320 компании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку на пшеничное поле у населённого пункта Каменка Новосибирской области. Причиной вынужденной стал отказ гидросистемы самолёта. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Благодаря мужеству и высокому профессионализму экипажа никто из пассажиров не пострадал.

реклама

В тот же день генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что экстренно севший самолёт не пострадал, будет восстановлен и продолжит летать. Как сказал Скуратов, самолёт не горел, не поломан. Если он может летать, то будет летать.

Действительно, визуально лайнер не пострадал. Тёмные пятна на обшивке одного из двигателей, которые многие "эксперты" назвали копотью от горения, оказались всего лишь грунтом, летевшим из под шасси.

Фото: © Гульнара Иванова / ТАСС

По данным агентства ТАСС, 22 сентября 2023 года пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщила, что по предварительной оценке специалистов, осмотревших аварийно севший борт, он не получил серьёзных повреждений и сможет летать. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, повреждены несколько лопаток двигателя, развёрнута носовая стойка шасси. Также выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что до момента транспортировки самолёт останется в поле. Возможно, на это потребуется несколько месяцев, поэтому A320 подлежит консервации. Он установлен на специальные основания. В настоящий момент вокруг самолёта возводится ограждения. Самолёт под круглосуточной охраной. На месте работают авиационные инженеры.

Фото: ТАСС

Как будут вытаскивать аварийно севший А320 "Уральских авиалиний" с пшеничного поля?

На этот вопрос постарались ответить специалисты профильного немецкого издания Flug Revue.

Как отметили эксперты, если проверка покажет, что лайнер пригоден к полётам, то "транспортировка" по воздуху является единственным верным и реализуемым решением, позволяющим сохранить A320 в целостности и сохранности. Шансы на то, что это решение сработает, очень высоки.

Поле, на которое сел лайнер, имеет просто гигантские размеры. Его длина составляет около шести километров! Специалисты из Германии рассмотрели спутниковые снимки места и обнаружили, что примерно посередине поля есть группа деревьев. Но их можно спилить. Как подметили немецкие эксперты, самолёт находится примерно в одном километре к северо-востоку от деревьев.

Изображение: Flug Revue / скриншот карты Google

К тому же в Сибири скоро наступит зима. Соответственно, грунт промёрзнет. Если поле как следует разровнять, взлёт А320 с промёрзшего поля осуществим не только в теории, но и на практике.

В принципе, немецкие специалисты правы. Для того чтобы эвакуировать лайнер нужно подготовить площадку (основательно её разровнять грейдерами), подобрать опытный экипаж из числа лётчиков-инструкторов или испытателей, максимально облегчить самолёт. То есть взлёт должен производиться с минимальным запасом топлива, чтобы долететь до ближайшего аэропорта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Но это всё в теории и предположения, а как оно будет на самом деле, покажет время.