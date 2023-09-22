Боевые роботы – это реальность

Роботизированная платформа БР-2. Фото: © Telegram-канал "Боевые роботы"

Роботизированные платформы всё шире внедряются в абсолютно все сферы общественной жизни. Аналогичная тенденция прослеживается и в армии. Пока армейские роботизированные платформы выполняют преимущественно функции разминирования и разведки (роботы-саперы и всевозможные дроны). Но постепенно внедряются и ударные версии электронных помощников военных. Пальму первенства в этом деле пока удерживают беспилотные летательные аппараты. Но появляются и сухопутные электронные бойцы.

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Вооружённые силы России стали применять робота-пулемётчика в зоне СВО. Соответствующую информацию опубликовало агентство ТАСС.

Как сообщается, штурмовые подразделение российской армии стали применять роботизированную платформу БР-2. Это многофункциональная платформа, она может применяться и для транспортировки грузов, но преимущественно используется с турелью, на которую устанавливается вооружение.

Подвижная турель БР-2 приспособлена под различные типы оружия. Это может быть автомат Калашникова или пулемёт, это могут быть гранатомёт или противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

Изделие является совместной разработкой одного из российских научно-производственных объединений и общественного объединения "Народный фронт".

В зоне проведения СВО платформа БР-2 оказывает российским бойцам неоценимую помощь. При проведении штурмовых действий если возникает необходимость осуществить перебежку от одного укрытия к другому (от здания к зданию), то робот-пулемётчик осуществляет огневое прикрытие бойцов. Но при необходимости он может наступать и самостоятельно.