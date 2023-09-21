В Киеве заявили, что после F-16 и JAS-39 Gripen не прочь получить и истребители F-35

Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Omari Bernard

Коллективный Запад продолжает оказывать сопредельной России территории всяческую военную "помощь". И эта помощь всякими нехорошими товарами пошла в незалежную ещё задолго до того, как Россия начала Специальную военную операцию. Просто после февраля объёмы военных поставок Киеву кратно возросли.

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Сначала были турецкие разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2 турецкого производства и американские противотанковые комплексы FGM-148 Javelin. Затем номенклатура поставляемого вооружения значительно расширилась. Киев стал получать артиллерию, средства ПВО западного образца, немецкие, британские и французские танки, американские боевые машины пехоты. И ещё много чего "по мелочи".

Только до поставок боевых самолётов дело ещё не дошло. Несмотря на постоянные "гастроли" по европейским столицам киевских деятелей и их требования. Но это пока. Уже заявлено, что так называемая "истребительная коалиция" договорилась между собой. Дания, Нидерланды и, возможно, Бельгия согласились передать Киеву истребители F-16 американского производства. Из наличия собственных ВВС. Как сообщается, подготовка самостийных лётчиков и технического персонала на новый тип уже начата.

Также в СМИ появлялись сообщения о том, что после многочисленных просьб и требований со стороны киевских властей Швеция пошла на встречу и даже готова "подарить" незалежной16-18 своих современных истребителей JAS-39 Gripen. Якобы министр обороны Швеции Пол Йонсон даже заявил о том, что самостийные пилоты уже прошли "ознакомительный" тренинг, включавший вывозные полёты и подготовку на тренажёре.

В данном случае всё возможно. Не исключено, что шведов дожали старшие "товарищи" из Вашингтона. Вступление в НАТО (путём оказания давления на Турцию) в обмен на самолёты. Не

В общем, Запад готов помочь киевским деятелям. Только последним всё мало. Украина хочет получить от США истребители F-35. И это совсем не шутка. Соответствующее заявление сделал спикер Повитряных сил ВСУ Юрий Игнат во время одного из брифингов.

Так и заявил, что они [Украина, прим.] должны думать про перспективу, а не только про один F-16. Как сказал Игнат, есть истребители F-35, будет шведский JAS-39 Gripen новой модели. В настоящий момент в приоритете киевских властей получение истребителей F-16 четвёртого поколения. На втором месте в списке приоритетов находятся шведские самолёты.

В общем, аппетиты в соседней столице только растут. Конечно, можно назвать заявление Игната его личным мнение, но, как известно, дыма без огня не бывает. А если учесть поведения киевского руководства, то можно констатировать, что там витает идея получения F-35.

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Интересно понаблюдать, как такие хотелки могут быть реализованы. Ведь никто не даст истребители 5-го поколения. Хотя и тут есть вариант... Если какой-нибудь огрызок нынешней Украины всё же попадёт в состав Польши, то истребители F-35 точно будут. Поляки то себе заказали такие машины.