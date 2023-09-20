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crazycat21
Израиль представил супертанк, оснащённый искусственным интеллектом
Израильтяне "выкатили" танк Merkava V, оснащённый современной электроникой и даже ИИ, который должен помочь экипажу

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Танк "Барак". Фото: Министерство обороны и Армия обороны Израиля

Израильский основной боевой танк Merkava ("Колесница"), выпускающийся с 1979 года, по праву считается одним из лучших танков в мире. Прежде всего из-за комфортных условий работы экипажа и высокого уровня его защиты. Правда, из-за стремления обеспечить высокий уровень безопасности конструкторам пришлось пойти на компромисс и увеличить массу боевой машины. Этот бронированный монстр весит более 60 тонн. 

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За годы, прошедшие с момента принятия на вооружение израильской армией, танк "Меркава" неоднократно дорабатывался и модернизировался. В настоящий момент на вооружении военных Израиля находится версия Merkava IV (Mk4). Эта версия была принята в эксплуатацию в 2004 году. Масса боевой машины составляет уже 70 тонн.

Израильтяне не останавливаются в попытках сделать свою боевую машину ещё лучше. Стало известно, что Министерство обороны Израиля представило очередную версию "Меркавы", созданную после пяти лет разработки. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Танки "Барак". Фото: Министерство обороны и Армия обороны Израиля

Новый основной боевой танк называется Merkava Barak ("Меркава Барак"). Ещё его называют танком "Меркава" 5-го поколения. Первые новые машины поступили на вооружение 52-го бронетанкового батальона 401-й бригады армии Израиля. 

Обновлённая боевая машина получила системы, разработанные несколькими израильскими фирмами, среди которых lbit Systems и Rafael.

В военном ведомстве Израиля сообщили, что танк "Барак" оснащён "широкой инфраструктурой надежных датчиков" для обнаружения целей. Также танк может передавать разведывательную информацию другим армейским подразделениям. Израильтяне заверяют, что новые технологии станут настоящей революцией на поле боя.

Боевая машина имеет повышенные возможности по обнаружению целей, имеющих  "пониженную заметность", может вести с ними бой в современных и будущих конфликтах при всей совокупности угроз.

Командир танка получил новый шлем от компании Elbit, очень похожий на шлем пилота истребителя. Данный девайс обеспечивает командиру полную ситуационную осведомлённость о происходящем на поле боя.

Шлем командира танка "Барак". Изображение: скриншот видео Сил обороны Израиля

Согласно заявлению компании Elbit, изделие под названием IronVision создает картинку, которая позволяет экипажу "видеть сквозь броню" танка и позволяет солдатам иметь обзор секторов, которые ранее были "мёртвыми". Система позволяет осуществлять сканирование обстановки на 360 градусов и обнаружение целей простым поворотом головы благодаря возможностям искусственного интеллекта. 

Также компания Elbit разработала для танка улучшенные прицелы и более совершенные приборы ночного видения, отличные от тех, что устанавливались на более ранние версии "Меркавы". Также боевая машина имеет новый пользовательский интерфейс. Рабочее место каждого члена экипажа оснащено сенсорным дисплеем, на который выводится вся необходимая информация.

Такое решение позволяет экипажу вести бой, когда люки танка полностью задраены. В этом отличие от предыдущих версий "Меркавы", где командир был либо уязвим для снайперского огня противника, либо обладал меньшей ситуационной осведомлённостью об обстановке. 

Помимо всего прочего новый танк "Барак" оснащён комплексом активной защиты Windbreaker (другое название – Trophy) от компании Rafael. Данный КАЗ состоит из РЛС обнаружения целей, которая обнаруживает подлетающие ракеты и рассчитывает их траекторию, а также пусковых установок для отстрела поражающих элементов. Эти элементы похожи на картечь. Именно они отклоняют противотанковую ракету от первоначального курса. 

В Министерстве обороны Израиля заявили, что огневая мощь танка тоже возросла. Система управления огнём (СУО), разработанная компанией Elbit, позволяет точно поражать противника как "в режиме ожидания", так и на ходу, днём и ночью в любых метеоусловиях. 

Танк "Барак". Фото: Министерство обороны Израиля

Но и это ещё не всё. Фактически Израиль представил супертанк, оснащённый искусственным интеллектом. Вот что о новом танке сообщил польский ресурс Interia:

По данным Минобороны, "Барак" должен атаковать противника до того, как он сможет атаковать его. Специальная кнопка, расположенная на панели управления, предназначена для того, чтобы экипаж мог видеть комплексное изображение окружающей обстановки, что облегчит управление машиной, особенно в городских боевых условиях. По мнению израильской армии, "Барак" может произвести революцию в работе экипажа благодаря использованию технологических инноваций.

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Если эта информация является достоверной, то израильтяне действительно далеко шагнули в модернизации своих танков. Только пресловутая "кнопка" – далеко не панацея в современном бою высокой интенсивности. Там играет роль совокупность факторов. Только совершенной техники мало. Одним из решающих факторов для достижения победы является хорошо обученный, слаженный экипаж танка! 

#техника #армия #танки #оружие #израиль #вооружение #бронетехника #merkava #merkava barak
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