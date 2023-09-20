Поступает информация, что российская авиация уничтожила мосты, по которым осуществлялась переброска войск противника

Фото: Минобороны России

Специальная военная операция продолжается уже более полутора лет. И всё это время возникает вопрос, почему железнодорожные и автомобильные мосты, которые Киев использует для переброски личного состава и техники, а так же для материально-технического обеспечения своих войск по-прежнему целы? Почему они до сих пор не уничтожены? Ведь отсутствие возможностей для подвоза сразу бы поставило ВСУ в очень неудобное положение.

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В ответ на вопрос на различных ресурсах и в социальных сетях выдвигались самые разные версии, вплоть до конспирологических. Одна из последних гласит, что если мосты остались целы – то это кому-нибудь точно нужно.

На самом деле всё гораздо проще. Мост – сложное техническое сооружение, которое не так просто разрушить. Наглядным примером может служить мост в Затоке в Одесской области, по которому в начале СВО неоднократно прилетали "Калибры". Но даже точных ударов хватало на то, чтобы лишь временно парализовать движение по нему. Тем более все мосты на территории современной незалежной были построены в эпоху СССР и имеют огромный запас прочности, поскольку изначально рассчитывались на использование в условиях ядерной войны!

Конечно, любой мост можно уничтожить авиационными средствами поражения. Не ракетами, а обычными фугасными бомбами, старым-добрым "чугунием". Но для этого потребуется огромны наряд сил и средств. Необходим массированный авиационный налёт с входом в зону ПВО противника. Такое применение авиации изначально обречено на большие потери в технике и личном составе.

К сожалению, до недавнего времени у ВКС России не было средств, которые бы позволили работать по объектам противника без входа в эшелонированную зону ПВО. Теперь такие средства появились.

Это всё те же фугасные бомбы, но оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), позволяющие поражать цели с дальней дистанции. Сначала это были 500-килограммовые ФАБ-500, дооборудованные "крыльями". Затем к ним добавились и ФАБ-250. А уже потом стало известно, что российским инженерам удалось создать УМПК для бомбы ФАБ-1500. Эта полуторатонная бомба в настоящий момент является самой мощной в арсенале оперативно-тактической авиации ВКС России. И это отличный инструмент для работы по таким укреплённым объектам как мосты.

Стало известно, что ВКС России стали планирующие бомбы для уничтожения мостов. Сначала косвенная информация об этом появилась в телеграм-канале Fighterbomber.

Возрадуйтесь братья и сестры! Ваши мольбы были наконец услышаны и те самые, эпичнейшие вундервафли, которые нельзя называть вслух полетели по давно соскучившимся по ним украинским мостам.

Позже эта информация была подтверждена другими источниками. В частности, об этом сообщило издание "Известия". Согласно данным издания, ВКС России уничтожили три моста, использовавшиеся противником для переброски резервов. Один мост через реку Оскол в центре Купянска. Ещё один в районе Невского в ЛНР, один в районе Макеевки в ДНР. Вероятно, в последнем случае закралась какая-та ошибка, и имеется в виду населённый пункт Макеевка в ЛНР [прим.].

Как пишут "Известия", информация об уничтожении мостов подтверждена из четырёх источников. По данным издания, для поражения переправ применялись новые типы высокоточных авиационных боеприпасов. Вероятно, в данном случае речь как раз о тех самых о тех самых планирующих "фугасках" массой в полторы тонны, поскольку ФАБ-500 для уничтожения моста может не хватить.

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Информацию об уничтоженном главном мосту в центре Купянска подтвердил и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.