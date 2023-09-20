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crazycat21
Глава Еврокомиссии: Украина может быстро стать членом ЕС
Урсула фон дер Ляйен снова рассказывает сказки о шансах Украины на вступление в Евросоюз

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Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Когда-то сопредельную России территорию пообещали принять в Евросоюз. В качестве первого шага даже было подписано соглашение между официальным Киевом и ЕС об ассоциации. Но пообещать – ещё не значит исполнить...

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Дальнейший ход событий известен: майдан, погоня за безвизом и "настоящими европейскими ценностями", конфликт на Донбассе, СВО, территориальные и людские потери для незалежной.

Ещё в 2014 году всем адекватным и здравомыслящим людям было понятно, что обещание принять Украину в Евросоюз – это не более чем "морковка". Приманка, брошенная политиками из Брюсселя и других европейских столиц и необходимая для реализации их замыслов.

Прошло много лет. А эту приманку в Брюсселе по-прежнему используют. Всё обещают принять Украину в ЕС и обещают. Правда, не конкретизируют когда, какой ценой и в каком территориальном формате. А киевские деятели по-прежнему эту приманку хватают.

Вот и опять начались разговоры о возможном вступлении незалежной в "дружную" и толерантную европейскую семью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может быстро стать членом ЕС. Своё видение ситуации она рассказала изданию Bloomberg.

Я поражена, увидев, как Украина проводит очень сложные реформы, пока она ведет войну. Если они сохранят темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы — это решающий момент.

Помимо этого дер Ляйен подчеркнула, что процесс [реформ, прим.] основан на "личных заслугах" и отказалась назвать сроки возможного принятия Украины в Евросоюз. Но выразила свою убеждённость в том, что Киев в конечном итоге добьётся успеха в своей заявке на членство в ЕС.

Издание отметило, что Евросоюз находится под давлением, требующим ускорения принятия Украины в свои ряды. Но продолжающееся военное противостояние и более ранние заявки на вступление от других государств (особенно от стран Западных Балкан) усложняют дебаты.

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В общем, ничего нового и конкретного фон дер Ляйен не выдала. Традиционно одни обещания. Особенно поражает заявление про "успех" в реформах, проводимых киевскими деятелями. В одном эта дама, возможно, права... У Украины есть шанс попасть в Евросоюз, но только в сильно урезанном качестве (территориально) и в составе какой-нибудь Польши или Румынии. Это если учесть геополитические амбиции той же Варшавы.

#политика #европа #евросоюз #геополитика
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