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crazycat21
Россия провела испытание крылатой ракеты в условиях Арктики – СМИ Румынии
Румынские эксперты о недавнем пуске ракеты "Калибр" с борта малого ракетного корабля ВМФ России

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Пуск ракеты "Калибр" с борта МРК "Град Свияжск" проекта 21631 "Буян-М". Фото: Минобороны РФ

Первый боевой дебют крылатой ракеты "Калибр" морского базирования состоялся в конце 2015 года. Тогда корабли Каспийской флотилии нанесли групповой удар по объектам боевиков в Сирии. Назначенные цели, находившиеся на расстоянии более 1500 километров от района пуска, были успешно поражены. 

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После этого события в западных штабах не шутку обеспокоились. Там и не предполагали, что у России в запасе есть такое средство ассиметричного воздействия. Говорили, что всё это "мультики". 

За годы эксплуатации и многократного боевого применения крылатая ракета "Калибр" неоднократно доказывала свою эффективность. И вот очередная новость непосредственно связанная с "Калибром" и заставившая западных недругов сильно нервничать. 

Согласно сообщению ТАСС, малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М" из состава Балтийского флота выполнил боевую стрельбу комплексом "Калибр" из акватории Белого моря. Назначенная береговая цель на полигоне Чижа успешно поражена. 

Перед этим корабль совершил сложный межфлотский переход протяжённостью свыше 3,3 тысячи морских миль. Переход осуществлялся водами Балтики в Финский залив, затем через Неву и Ладожской озеро, далее через Беломоро-Балтийский канал на Север.

Факт проведенных ракетных стрельб не остался незамеченным в стане бывших западных "партнёров". Defense Romania, профильное СМИ Румынии, даже посвятило заурядному тренировочному пуску целый материал. 

Румынские эксперты констатировали, что крылатая ракета 3М14 "Калибр" морского базирования является одним из основных дальнобойных средств поражения в СВО, проводимой Россией на сопредельной территории. Данный факт всем известен.

Интересно другое, а именно то, что аналитики с родины графа Дракулы назвали проведённое мероприятие испытанием крылатой ракеты в условиях Арктики. Так и заявили:

Можно утверждать, что переброска корабля с Балтийского флота на Северный флот во внутренних водах и пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели преследовали несколько целей, но основной целью было испытание несущей платформы и ракеты в арктических условиях. 

Возможно и так. Но румынские эксперты правы лишь отчасти. Это касается несущей платформы. Вероятно, испытывали сам "Серпухов". Ведь не из Балтийского моря же стрелять, чтобы половина Европы затряслась от страха? Да и подходящего полигона на Балтике нет. Везде достаточно плотный воздушный и морской трафик. В августе 2022 года подобные стрельбы провёл МРК "Мытищи" проекта 22800 "Каракурт", также входящий в состав Балтийского флота.

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Что касается "испытаний" ракеты в арктических условиях, то в составе Северного флота есть носители "Калибров". Это замечательные фрегаты проекта 22350.

#армия #ракеты #флот #вмф #калибр-нк
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