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crazycat21
Глава Пентагона Остин: танки Abrams в скором времени будут доставлены на Украину
Министр обороны США на встрече в Рамштайне заверил, что Киев скоро получит долгожданные танки

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Фото: © AP / Alex Brandon

Коллективный Запад продолжает оказывать сопредельной России территории всяческую военную помощь. Для чего он это делает, известно. Маски сброшены, об этом говорят давно и прямо. 

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Одним из форматов этой "помощи" является передача Киеву основных боевых танков западного производства. Первыми расстарались британцы, подарившие аж 14 танков  Challenger 2 из наличия армии. Позже к ним присоединились и коллективные европейцы, передавшие основные боевые танки Leopard 2 различных модификаций и долгое время пылившиеся на складах старые Leopard 1. Американцы только пообещали "подарить" аж 31 свой танк M1 Abrams. Но, как известно, обещанного очень долго ждут.

В то время как бронированные "кошки" стали массово гореть в степях Запорожья, американцы продолжали обещать скорую поставку своих боевых машин. Заявляли, что "Абрамсам", взятым со складов армии необходима "модернизация" (фактически демонтаж критически важных компонентов), да экипажи на эти танки не мешало бы подучить...

В конце концов в Вашингтоне пообещали передать первые 10 из 31 обещанного танка к середине сентября текущего года. Ещё и заверили, что 200 танкистов ВСУ уже завершили своё обучение на полигонах в Германии. Только случилась незадача – под раздачу российских войск попали британские танки "Челленджер 2". Причем две машины за короткий срок. Ранее эти машины назывались практически неуязвимыми. Но их не спасла ни хитрая композитная броня "Чобхэм", ни достаточно неплохая нарезная пушка.

После этого господа из Вашингтона резко "включили заднюю" и заявили о том, что передача первой партии "Абрамс" задерживается. Под весьма благовидным предлогом. Оказалось, что самостийных танкистов ещё надо бы ещё подучить управлять заокеанскими танками. В течение несколько недель.

В настоящий момент времени в немецком городе Рамштайн проходит очередное сборище министров обороны стран НАТО. Традиционно в рамках этой встречи обсуждаются очередные пакеты военной "помощи" незалежной. Разумеется, что там присутствует и шеф Пентагона Ллойд Остин. И он заявил, что   танки Abrams в скором времени будут доставлены на Украину. Слова Ллойда приводят СМИ.

Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, по которым Соединенные Штаты ранее обязались, вскоре поступят в Украину.

Правда, главный военный негр Америки так и не конкретизировал, что же понимается под понятием "скоро". Ведь его можно трактовать по-разному.

Есть определённая вероятность, что Киев так и не получит обещанную технику до завершения своего "контрнаступа". Тем более некоторое время назад генерал Марк Милли, глава комитета начальников штабов США, признал, что у ВСУ осталось не более полутора месяцев для реализации замыслов стратегов. А дальше наступит распутица и "контранступ" окончательно забуксует. В буквальном смысле.

Похоже, что в Пентагоне справедливо решили, что нет смысла передавать технику сейчас. Во-первых, 70-тонные танки просто увязнут в раскисшем чернозёме. Во-вторых, слишком велики репутационные издержки в том случае, если эти машины будут сожжены. Британцы не дадут соврать! Да и десять машин особой погоды не сделают.

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А заявление шефа Пентагона можно сравнить с морковкой, которую в очередной раз продемонстрировали киевским деятелям. Да и союзников по НАТО надо было слегка взбодрить. 

#политика #нато #армия #танки #оружие #пентагон #abrams
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