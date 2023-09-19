Новейшая российская САУ обретет новые возможности за счёт внедрения перспективных снарядов

САУ "Мальва". Фото: ЦНИИ "Буревестник"

Несмотря развитие ракетного вооружения, артиллерия по-прежнему остаётся актуальной в современных вооружённых конфликтах. Реалии последних полутора лет продемонстрировали это наглядно. Без артиллерии никуда. Тем более если эта артиллерия самоходная, базирующаяся на мобильных шасси. Ведь именно мобильность является одним из условий успешного боя.

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Долгое время самой совершенной боевой машиной самоходных артиллерийских подразделений являлась 152-мм гаубица 2С19 "Мста-С" (и её усовершенствованные версии). Но суровые реалии таковы, что эта установка не всегда справляется с возложенными задачами. Связано это с появлением у стран НАТО высокоточных дальнобойных боеприпасов.

Конечно, есть ещё самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" в том же калибре, способная вести огонь на дальность до 70 километров. Но количество таких боевых машин в войсках пока ещё далеко от товарного.

Кроме того, гусеничное шасси имеет более высокие эксплуатационные расходы и не позволяет оперативно перебросить установку на нужное направление. На Западе эту проблему решили за счёт широкого внедрения САУ на шасси грузовиков высокой проходимости. Но в СССР и изначально в послесоветской России этому моменту не уделялось должного внимания. Но всё равно свершилось!

По результатам недавнего форума "Армия-2023" стало известно, что новейшая 152-мм колёсная самоходная установка 2С43 "Мальва" прошла государственные испытания и уже запущена в серийное производство. Первые такие гаубицы поступят в войска уже в ближайшие месяцы.

"Мальва" оснащена орудием 2А64, таким же что и "Мста-С", но имеет массу всего 32 тонны. Соответственно, она более мобильная и может оперативно перебрасываться по дорогам общего пользования на угрожаемый участок. Кроме того, в силу относительно невысокой боевой массы установка может перевозиться самолётами военно-транспортной авиации.

Что касается дальности стрельбы, сопоставимой с дальностью "Мста-С", то российские конструкторы решают этот вопрос. Согласно данным открытых источников, уже начата разработка обновлённой артиллерийской части с увеличенной дальностью поражения. Но и этим дело не ограничится!

Как сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации "Ростех", в настоящий момент предприятия ведут разработку боеприпасов нового поколения для САУ "Мальва" (в том числе и управляемых), которые обеспечат превосходство над артиллерией НАТО.

Для справки, дальность стрельбы САУ 2С43 "Мальва" при использовании обычного осколочно-фугасного снаряда составляет около 24 километров, активно-реактивные и управляемые снаряды могут лететь дальше. С учётом унификации артиллерийских частей гаубиц "Мста-С" и "Мальва", максимальная дальность стрельбы последней в настоящий момент составляет около 30 километров (при использовании снаряда с донным газогенератором). Соответственно, в скором времени новая российская гаубица станет стрелять существенно дальше и точнее.