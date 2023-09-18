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Bloomberg: 12-й пакет санкции ЕС в отношении России может быть представлен в середине октября
Коллективная не Европа уже не знает, что придумать, чтобы "остановить" Россию

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА "Новости"

Страны коллективной Европы всё никак не могут угомониться. Всю ищут возможности, как ещё можно насолить России. В настоящий момент в отношении нашей страны уже действуют одиннадцать санкционных пакетов, введенных Евросоюзом. Последний из них был принят в июне 2023 года. Об эффективности этих ограничений можно говорить долго и упорно. В первую очередь они ударили по самим европейцам. Но кому это интересно в высоких кабинетах Еврокомиссии? Похоже, что чиновники из ЕК не намерены останавливаться. 

Стало известно, что 12-й пакет санкции в отношении России может быть принят в середине октября. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Bloomberg. Согласно опубликованным данным страны Евросоюза уже готовы начать его обсуждение. 

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Новые ограничительные меры в отношении России могут быть озвучены во время саммита США – Евросоюз, запланированного на октябрь. Точная дата этого мероприятия пока неизвестна. 

Как пишет Bloomberg, новая версия пакета рестрикций, возможно, будет включать использование замороженных на Западе российских активов для оказания финансовой помощи Киеву. Точнее, речь идёт о прибыли с этих активов. Также указано, что группа стран, включая Польшу и республики Прибалтики, решила пойти ещё дальше и требует ввести ограничения  в отношении экспорта СПГ из России и российского IT-сектора. 

Группа стран также требует ввести ограничения на российский ядерный сектор. Но против такого предложения на протяжении длительного времени выступает большое число стран-членов ЕС.

Согласно документу, который попал в руки Bloomberg, Польша требует усилить ограничения в отношении некоторых российских товаров, указанных в предыдущих пакетах. Официальная Варшава предлагает снизить квоты на импорт синтетических каучуков, стали и ввести запрет на экспорт каустической соды. Помимо этого польские власти активно проталкивают новые санкции в отношении Белоруссии. 

Не исключено, что новый пакет рестрикций также будет включать дальнейшие шаги по ограничению возможностей России обхода санкций ЕС через третьи страны, такие как Турция и Объединённые Арабские Эмираты. 

В общем, с редким упрямством коллективные европейцы намерены и дальше загонять экономику Евросоюза в глубокую яму. Европе и так не хватает газа, после "отказа" от поставок по трубопроводам. Спасение нашли в увеличении закупок СПГ. Теперь в европейских столицах и в Брюсселе предлагают отказаться и от него. 

Ещё как-то можно понять республики Прибалтики, которые за свою позицию получают "плюшки" от Вашингтона (в противном случае они будут никому не нужны). Ещё можно как-то "понять" Польшу, которая теперь неприкрыто претендует на главенствующую роль в Европе вместо Германии. А остальные то что? Даже если замороженные активы будут направлены на оказание финансовой помощи 

Кстати, до сих пор непонятно, чем полякам не угодила российская каустическая сода?

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#россия #политика #санкции #европа #евросоюз
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