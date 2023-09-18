Очередной авиационный инцидент в США. Лётчик катапультировался, а самолёт улетел в неизвестном направлении

Истребитель F-35B. Фото: Lockheed Martin

Все мировые СМИ и профильные издания облетела новость о том, что на территории США потерпел аварию ещё один малозаметный истребитель пятого поколения F-35. Как сообщается, самолёт в модификации "В" (укороченный взлёт и посадка), принадлежал Корпусу морской пехоты США. Полёт проходил в районе авиационной базы Бофорт в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. Это главная авиационная база американских морпехов.

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Вылет осуществлялся парой истребителей F-35B. Один из них после выполнения задания благополучно вернулся на аэродром. Пилот второго катапультировался. После покидания самолёта военнослужащий был найден и доставлен в местное лечебное учреждение. Что привело катапультированию, не сообщается.

Но известно, что сам истребитель самолёт до сих пор не найден. В результате американские военные были вынуждены разместить публичный запрос на помощь в поиске самолёта.

Как сообщило издание The Drive, сославшееся на данные Минобороны США, перед катапультированием истребитель был переведён на автопилот!

Издание отмечает, что прежде чем упасть, поставленный на автопилот F-35B мог пролететь сотни миль. Всё зависело от уровня топлива в баках. Самолёт мог в каком-нибудь малонаселенном районе.

Есть ещё один довольно любопытный момент в этой истории. Газета The Washington Post со ссылкой на представителя авиационной базы сообщила, что транспондер самолёта в момент инцидента был... выключен. По какой причине это произошло, пока не установлено.

В общем, пропавший самолёт ищут военные, ищет полиция, ищут гражданские. И весьма сомнительно, что причина авиационного инцидента станет достоянием общественности. Это же огромный удар по репутации корпорации Lockheed Martin и по всему авиапрому США.

Остаётся только предполагать, что же на самом деле произошло. Если информация о включившемся автопилоте и отключенном ответчике верна, то нельзя исключать, что машину и её пилота подвёл искусственный интеллект. А ведь американцы буквально на днях расхваливали бортовой компьютер F-35, заверяя, что он позволяет максимально разгрузить лётчика. И вообще в мире не существует аналогов этому компьютеру.