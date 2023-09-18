Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21 За пост начислено вознаграждение
Пропавший в США истребитель F-35 улетел на автопилоте
Очередной авиационный инцидент в США. Лётчик катапультировался, а самолёт улетел в неизвестном направлении

реклама

Истребитель F-35B. Фото: Lockheed Martin

Все мировые СМИ и профильные издания облетела новость о том, что на территории США потерпел аварию ещё один малозаметный истребитель пятого поколения F-35. Как сообщается, самолёт в модификации "В" (укороченный взлёт и посадка), принадлежал Корпусу морской пехоты США. Полёт проходил в районе авиационной базы Бофорт в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. Это главная авиационная база американских морпехов.

реклама

Вылет осуществлялся парой истребителей F-35B. Один из них после выполнения задания благополучно вернулся на аэродром. Пилот второго катапультировался. После покидания самолёта военнослужащий был найден и доставлен в местное лечебное учреждение. Что привело катапультированию, не сообщается. 

Но известно, что сам истребитель самолёт до сих пор не найден. В результате американские военные были вынуждены разместить публичный запрос на помощь в поиске самолёта.

Как сообщило издание The Drive, сославшееся на данные Минобороны США, перед катапультированием истребитель был переведён на автопилот!

Издание отмечает, что прежде чем упасть, поставленный на автопилот F-35B мог пролететь сотни миль. Всё зависело от уровня топлива в баках. Самолёт мог в каком-нибудь малонаселенном районе.

Есть ещё один довольно любопытный момент в этой истории. Газета The Washington Post со ссылкой на представителя авиационной базы сообщила, что транспондер самолёта в момент инцидента был... выключен. По какой причине это произошло, пока не установлено.

В общем, пропавший самолёт ищут военные, ищет полиция, ищут гражданские. И весьма сомнительно, что причина авиационного инцидента станет достоянием общественности. Это же огромный удар по репутации корпорации Lockheed Martin и по всему авиапрому США.

Остаётся только предполагать, что же на самом деле произошло. Если информация о включившемся автопилоте и отключенном ответчике верна, то нельзя исключать, что машину и её пилота подвёл искусственный интеллект. А ведь американцы буквально на днях расхваливали бортовой компьютер F-35, заверяя, что он позволяет максимально разгрузить лётчика. И вообще в мире не существует аналогов этому компьютеру. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #армия #оружие #истребители #самолеты #f-35b
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина не станет уступать территории в обмен на прекращение боевых действий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
15
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
11
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
9
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
7
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
+
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
Налог на установку Unity спровоцировал разработчиков игр предпринять жесткие меры
1
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
9
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
14
ТОП-15 мифов о ноутбуках
101
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
248
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
12
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
43
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
24
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10
Русский язык: почему "великий и могучий"
10

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
15:39
Интересно, поедут ли скакуасы поддержать своих грузинских небратьев в свержении власти?
В Грузии планируется насильственная смена власти по украинскому сценарию
troglodit
15:38
вроде в Грузии уже прошло очарование евроценностями
В Грузии планируется насильственная смена власти по украинскому сценарию
Seln
15:37
Ой, мы кажется забыли поставить в них видеокарты
Новый вариант коронавируса COVID-19 «пирола» еще более заразен, чем «омикрон» – Роспотребнадзор
nukemall
15:36
Тупейший вброс рассчитанный на дегенератов которые дальше заголовка не читают и вообще тупы как украинцы. В заголовке хрюкота про "мобилизацию" что само по себе индикатор дебилии(то, что журнашлюхи на...
В России впервые осудили женщину за уклонение от мобилизации
troglodit
15:35
им нельзя свистеть. у них и так денег нету. долги за 30 трюликов.
В Сенате США рассказали о том, как ВМС идут ко дну, а дефицит новобранцев достиг 13 000 человек
troglodit
15:33
конечно не станет. снаряды просто кончаться, пушки и танки. а Россия сама возьмёт все нужные территории.
Украина не станет уступить территории в обмен на прекращение боевых действий
star5
15:31
Наконец-то барыг приструнили, а то суки мой трафик дважды пытаются мне продать.Жду с нетерпением! Хитрожопая МТС даже в тарифе не указывает что трафик на раздачу платный, я опасаюсь что они в тихаря ...
ФАС обязала МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 отменить плату за раздачу мобильного интернета
troglodit
15:30
ага, лунной походкой, приближаясь к ЕС
Зеленский заявил, что не знает о том, кто запускает дроны-камикадзе на российские города
Denis Belokopytov
15:29
Не думаю что это какие-то эксперты
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
Denis Belokopytov
15:28
А че там есть место оставить не обитаемой?
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем