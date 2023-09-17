Российские военные сумели перехитрить космическую разведку НАТО, "смазав" радиолокационные контуры самолётов

Фото: Maxar

Некоторое время назад просторы мировой Сети облетели спутниковые снимки, на которых запечатлены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 ВКС России, обложенные старыми автомобильными покрышками. Точнее, сразу было непонятно, что это именно покрышки. Выдвигались версии того, что это какая-то новая схема окраски, позволяющая "смазать" реальные габариты летательных аппаратов. Для чего? Для того чтобы обмануть системы наведения беспилотников противника.

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Несколько позже, с появлением более чётких снимков стало понятно, что чёрные кольца действительно являются старыми автомобильными шинами. А позднее в дополнение к спутниковым снимкам на просторах интернета появилось фото истребителя-бомбардировщика Су-34, также обложенного такой "защитой".

Как, зачем, для чего это было необходимо? Выдвигались самые разные версии. Наиболее правдоподобной казалась версия того, что подобная защита хоть как-то убережёт планеры самолётов от подрывов боеприпасов, сброшенных с дронов. Лучше, чем ничего...

В то же время на многих западных тематических форумах и на страницах вполне серьёзных профильных изданий неприкрыто посмеивались над таким решением. Мол, русские вместо строительства ангаров используют старые покрышки... Зря смеялись!

Покрышки на стратегических бомбардировщиках оказались военной хитростью. Теперь западные военные форумы с удивлением постят эту информацию.

Всё дело в том, что западная корпорация SATIM Inc., тесно связанная с Пентагоном, анализируя снимки аэродрома Энгельс, полученные со спутников Umbra, обнаружила аномальные изменения в радиолокационных сигнатурах стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-160МС.

Для понимания, система Umbra – это огромный рой мелких спутников, способные делать снимки нужного участка земной поверхности в любых метеоусловиях. Эти аппараты способны даже фиксировать радиолокационные сигнатуры боевых самолётов.

При детальном изучении снимков специалисты компании обнаружили, что отражения сигналов от российских "стратегов" не совпадают со знакомой геометрией и составом материалов, присущих самолётам! Как пишут западные СМИ, данный факт может свидетельствовать о новых методах маскировки, призванных сохранить дорогостоящие самолёты.

В результате чем же являются покрышки самолётах, средством от физического воздействия или средством радиоэлектронной маскировки? Вряд ли об этом кто-то расскажет. Главное, что военные аналитики Запада пребывают в некотором недоумении.