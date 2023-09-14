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Пока Урсула фон дер Ляйен с трибуны клеймила Россию, еврокомиссар вязала носки
Глава Еврокомисии успела надоесть даже высокопоставленным европейским чиновникам

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Урсула фон дер Ляйен. Фото: Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен не нуждается в представлении. Её персона знакома многим. Гинеколог по образованию, в прошлом министр обороны Германии, а ныне председатель Еврокомиссии. А ещё ярая русофобка. Именно благодаря стараниям фрау Урсулы Евросоюз ввёл огромное количество санкций в отношении России. Насколько они оказались эффективны, вопрос отдельный. Пожалуй, единственное полезное дело, которое эта дама сделала для России, так это то, что находясь на посту министра обороны Германии, она умудрилась развалить бундесвер и загнать в глубокую яму военную промышленность Германии. За это ей можно сказать огромное "спасибо".

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А вообще фон дер Ляйен уже многих утомила. Похоже, что со своими заявлениями и невнятной политикой она умудрилась достать даже своих коллег по "цеху" – членов Еврокомиссии (ЕК). Если что, это ЕК – это правительство ЕС, а Урсула фактически премьер-министр этого правительства. Весьма показательное событие произошло недавно. 

Депутаты Европарламента собрались на заседание в Страсбурге в рамках очередной сессии. Перед европейскими депутатами слово держала госпожа фон дер Ляйен. Говорила много, больше часа, озвучивая наболевшие проблемы коллективной Европы. Среди озвученных нехватка профессиональных кадров, низкая квалификация этих кадров и очень высокая инфляция в Евросоюзе. Разумеется, не могла дер Ляйен не затронуть Россию. Она громко заявила, что никто не сможет разделить Европу, пока она будет единой. Снова камень в сторону России.

Ещё глава Еврокомиссии снова упомянула Путина и газ. Сказала, что президент России "использует газ в качестве оружия", а многие европейцы просто не могут запастись газом на зиму, поскольку зависят от одного единственного поставщика. В общем, ничего нового. Старые "песни" о больном для Европы. Ничего интересного. Хотя интересный момент всё же был...

Ильва Йоханссон вяжет носки. Скриншот из видео

Пока Урсула фон дер Ляйен с трибуны клеймила Россию, еврокомиссар вязала носки. За занятием, не соответствующим формату заседания и высокому рангу европейского министра, была застукана Ильва Йоханссон, представитель Швеции и комиссар по внутренним делам ЕС (министр внутренних дел). Бездушные камеры зафиксировали всё! Пока глава Еврокомиссии разглагольствовала, Йоханссон, уподобившись скандинавской домохозяйке преспокойно вязала что-то похожее на носок.

На "недостойное" поведение еврокомиссара обратил внимание Флориан Филлиппо, руководитель французской партии "Патриоты". В одной из социальных сетей он написал, что речь главы ЕК была настолько утомительной, что один из членов её кабинета предпочла вязать, пока дер Ляйен говорила. Как заявил французский политик, невероятным является тот факт, что такие высокооплачиваемые люди решают судьбу европейцев! Похоже, что эти слова касались не только Йоханссон, но и самой дер Ляйен. Европейцы наконец начали о чём-то догадываться...

Кстати, сама госпожа Йоханссон тоже отличается весьма сомнительной славой. Ведь именно она как-то заявила, что граждане России не должны иметь лёгкий доступ на территорию Евросоюза. А туристическая поездка в ЕС не является правом человека. 

Хотя возможно Ильва Йоханссон о чём-то догадывается. Урсула говорила что-то о нехватке газа в Европе, а зима близко. Без вязаных носков никак.

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#россия #политика #европа #евросоюз #еврокомиссия #урсула фон дер ляйен
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