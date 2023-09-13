На Западе заявили, что ограничительные меры на поставки в Россию продукции военного (двойного) назначения оказались неэффективыми

Пуск крылатой ракеты "Калибр-НК" с борта корабля. Скриншот видео Минобороны РФ

Буквально через непродолжительное время после начала СВО многие доморощенные эксперты, лидеры общественного мнения, военные с сопредельной России территории, западные штабные аналитики и представители разведывательного сообщества стали заверять, что это не надолго. Якобы России просто не хватит ракет для многократных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Высказывались абсолютно ничем не подкрепленные версии того, что крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет к ОТРК "Искандер" хватит на два-три удара. А дальше можно готовиться к перемоге!

реклама

Все эти сказочники заверяли, что Россия, "задушенная" санкциями, просто физически неспособна восполнить запасы истраченных ракет из-за банального отсутствия микрочипов и прочей электроники западного производства. А ведь они так нужны для производства высокоточных ракет. Высказывались даже абсолютно абсурдные версии о том, что российские военные даже трофеят стиральные машинки с микроволновками. И всё исключительно ради чипов. Кстати, ряд политиков и аналитиков по ту сторону до сих пор в это верят и продолжают заверять, что ракеты скоро закончатся.

Специальная военная операция продолжается уже более полутора лет. Количество ракетных ударов, наносимых российской армией по объектам противника никак не уменьшилось, а наоборот существенно возросло. И это свидетельствует о том, что количество ракет, выпускаемых российскими предприятиями, тоже увеличилось. Очевидный факт, который даже были вынуждены принять на Западе. Хоть и с оговорками.

Довольно любопытная публикация вышла в американской газете The New York Times (NYT). Авторы материала констатировали, что Россия обошла западные санкции и нарастила производство ракет.

Материал приводится со ссылкой на официальных лиц США, Европы и Украины. Американские журналисты сообщили, что России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и нарастить объёмы производства ракет до уровня, существовавшего до начала СВО.

Отмечено, что Штаты, помимо непосредственной военной помощи Киеву на сумму свыше 40 миллиардов долларов, сделали ограничение "военных" поставок в Россию частью своей стратегии. По оценкам чиновников из Вашингтона, в результате санкций Россия якобы сократила производство ракет. Но ко концу 2022 года российское военное производство вновь начало набирать обороты.

Вот что говорится в материале:

Россия подорвала американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и министерство обороны для управления незаконными сетями людей, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, из которых их легче доставить в Россию.

В результате менее чем через год после начала военной операции России удалось восстановить поставки критически важных компонентов, переправляя их через территории других государств. В качестве таковых названы Турция и Армения.

В общем, с учётом вышеизложенного можно предположить, что Европейский союз в ближайшее время может придумать очередные пакости для России. Чтобы наши предприятия не могли выпускать больше ракет. Некоторое время назад глава МИД Германии Анналена Бербок уже заявила во всеуслышание, что её стране так и не удалось справиться с параллельным импортом в Россию... стиральных машин. Самое смешное в этой ситуации, что все критически важные компоненты для российского оружия, в том числе и так называемые "чипы", производятся на российских же предприятиях.