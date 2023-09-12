Василий Небензя заявил о том, что расхваленные британские танки ничем не отличаются от другой техники НАТО. Горят они точно так же

Британский танк Challenger 2. Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Коллективный запад продолжает оказывать Киеву военную помощь. В рамках этой "помощи" ВСУ получили от Великобритании 14 основных боевых танков Challenger 2. Долгое время эти боевые машины считались практически неуязвимыми. Это по версии самих британцев. Но только за последние дни бойцы российской армии уничтожили два таких танка на Запорожском направлении. Факты уничтожения техники подтверждены документально.

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Даже британцы были вынуждены признать, что их "Челленджер 2" не является неуязвимым. Правда, признали уничтожение лишь одного танка. И то только после публикаций в западных СМИ. Интересно, что на сайте Министерства обороны Великобритании до сих пор "висит" информация о том, что танки типа "Челленджер" никогда не уничтожались войсками противника. Разумеется, это не укрылось от российской стороны. Ведь необходимо, чтобы весь мир знал правду.

Василий Небензя, постпред России в ООН во всеуслышание рассказал о судьбе британских танков Challenger 2. Он прямо сказал, что эти боевые машины горят синими пламенем. Впрочем, как и вся остальная боевая техника, поставленная Киеву странами НАТО. Произошло это во время очередного заседания Совбеза ООН. Информацию приводит агентство ТАСС.

Синим пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger.

Представитель России порекомендовал британцам актуализировать информацию на сайте своего военного ведомства. Он верно подметил, что подбито как минимум два "Челленджера". Ещё дюжина машин данного типа где-то катается. Но эти танки ждёт печальная участь.

Интересно, что заявление постоянного представителя России в ООН прозвучало после того, как во всемирной паутине была опубликована информация о ходе модернизации британского танка до версии Challenger 3. Согласно опубликованной информации, модернизированный британский танк получит башню нового типа с новой 120-мм гладкоствольной пушкой от немецкого концерна Rheinmetall и комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy от израильской фирмы Rafael. С учётом того, что израильский КАЗ является одним из лучших в мире, создаётся впечатление, что британцы о чём-то догадывались и заранее пытались оправдаться. Получилось не очень.